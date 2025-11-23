Stoiximan Super League: «Πονηρή» έξοδος για Παναθηναϊκό, βγάζει αντίδραση ο ΠΑΟΚ, επιστροφή Χιμένεθ στη Νέα Φιλαδέλφεια

Ανάλυση και προγνωστικά για την 11η αγωνιστική της Stoiximan Super League.

H δράση για την 11η αγωνιστική της Stoiximan Super League συνεχίζεται στο... μενού της Κυριακής (23/11), με τις αναμετρήσεις Πανσερραϊκός - Παναθηναϊκός (17:00), ΠΑΟΚ - Κηφισιά (19:00) και ΑΕΚ - Αρης (21:00).

Με απολογισμό 1Ν-2Ι-7Η μετά τις πρώτες 10 στροφές του πρωταθλήματος, ο Πανσερραϊκός είναι ουραγός της βαθμολογίας. Και πλέον καλείται να βρει τρόπο να παραμείνει στην κατηγορία. Ο Μπάτσι ήταν καιρό «τελειωμένος» και προ ημερών αποτέλεσε και με τη βούλα παρελθόν. Ο Σαραγόσα ανέλαβε την τεχνική ηγεσία, πραγματοποιήθηκε ένα δείπνο συσπείρωσης και το επόμενο διάστημα είναι κομβικό για την ομάδα των Σερρών.

Σε διαδικασία ανάκαμψης είναι ο Παναθηναϊκός μετά τις νίκες κόντρα σε Μάλμε και ΠΑΟΚ. Στο -10 από την κορυφή και με ματς λιγότερο, οι πράσινοι δεν έχουν περιθώρια για απώλειες αν θέλουν να διατηρήσουν ρεαλιστικές τις όποιες ελπίδες έχουν να μπουν στη μάχη του τίτλου. Θλάση ο Πελίστρι, μένει ένα μήνα εκτός. Οι Καλάμπρια, Ντέσερς, Κώτσιρας είναι σε τροχιά επιστροφής, θέλει ακόμη μέρες ο Ρενάτο Σάντσες. Θεραπεία ο Κυριακόπουλος, τιμωρημένος ο Τζούρισιτς για το ματς στις Σέρρες.

Ο Πανσερραϊκός επιχειρεί ένα νέο ξεκίνημα και έχει ανάγκη από βαθμούς. Ο Παναθηναϊκός στοχεύει αποκλειστικά στο τρίποντο και είναι σε θετικό μομέντουμ. Αξία στο φαβορί δεν υπάρχει, σε ένα ματς που δύσκολα θα ανοίξει πολύ σε ρυθμό και σκορ.

Μετά από ένα εκπληκτικό σερί επτά νικών σε Ελλάδα και Ευρώπη, ο ΠΑΟΚ ηττήθηκε 2-1 στο ντέρμπι της Λεωφόρου. Έχασε έτσι την κορυφή της βαθμολογίας και πλέον υπολείπεται δύο βαθμών του πρωτοπόρου Ολυμπιακού. Αναμφίβολα ωστόσο η ομάδα του Λουτσέσκου έχει πείσει για τον πρωταγωνιστικό ρόλο και φέτος, από τη στιγμή που ξεπέρασε το πολύ κακό διάστημα του Σεπτεμβρίου. Κωνσταντέλιας και Καμαρά δεν προλαβαίνουν το ματς με την Κηφισιά, ο πρώτος ωστόσο είναι κοντά στην επιστροφή του.

Αήττητο σερί τεσσάρων αγώνων έχασε η Κηφισιά στο 1-3 από τον Ολυμπιακό, δεν παύει όμως να αποτελεί μια πολύ ευχάριστη νότα στο πρωτάθλημα. Η ομάδα του Λέτο είναι στην 8η θέση, παίζει τα παιχνίδια της ανοιχτά, δεν έχει βαθμοθηρική λογική και μοιάζει ικανή να διεκδικήσει μια θέση στα playoffs 5-8. Η διακοπή της επέτρεψε να πάρει πολύτιμες ανάσες για τη συνέχεια, πάει στην Τούμπα ωστόσο με πολλά προβλήματα τραυματισμών. Μποτία, Παντελίδης, Τετέι, Μαϊντάνα, Πέρεθ, Πόμπο και Ραμίρες είναι εκτός λόγω καρτών, κάταγμα ζυγωματικού ο Βιγιαφάνιες.

Η Κηφισιά έχει δείξει πολύ ανταγωνιστικό πρόσωπο κόντρα στους μεγάλους, απέναντι στον ΠΑΟΚ όμως δύσκολα θα αντέξει με τόσες σημαντικές απουσίες. Πολύ περισσότερο από τη στιγμή που οι γηπεδούχοι θέλουν οπωσδήποτε τους τρεις βαθμούς.

Με την αναμέτρηση ΑΕΚ - Άρης ολοκληρώνεται το πρόγραμμα της Κυριακής. Η Ένωση πέρασε ένα πολύ ζόρικο διάστημα μέχρι την διακοπή. Με την ήττα στο ντέρμπι με τον Ολυμπιακό, τις οριακές νίκες κόντρα σε Ηλιούπολη, Παναιτωλικό και την ισοπαλία - σοκ με τη Σάμροκ Ρόβερς. Το πολύ σημαντικό «διπλό» απέναντι στον ΟΦΗ εξασφάλισε ηρεμία και έφερε ψυχολογία στο στρατόπεδο της ΑΕΚ, που είχε αρκετούς διεθνείς μεσοβδόμαδα. Στο -3 από την κορυφή, η ομάδα του Νίκολιτς δεν έχει την πολυτέλεια στραβού αποτελέσματος προκειμένου να μην χάσει κι άλλο έδαφος στην κούρσα του τίτλου.

Ο Χιμένεθ επιστρέφει στη Νέα Φιλαδέλφεια ως αντίπαλος, κάτι που από μόνο του δίνει έξτρα ενδιαφέρον στην αναμέτρηση. Ειδικά από τη στιγμή που ο Άρης ταλαιπωρείται αγωνιστικά τον τελευταίο ενάμισι μήνα και ψάχνει ένα μεγάλο αποτέλεσμα για να «πιαστεί» ενόψει της συνέχειας. Χωρίς νίκη στα έξι τελευταία ματς πρωταθλήματος, με απολογισμό τέσσερις ισοπαλίες και δύο ήττες σε αυτό το διάστημα, ο Άρης έχει πολλή πίεση αλλά και κίνητρο κόντρα στην ΑΕΚ. Οι συνεχόμενοι τραυματισμοί δεν του έχουν επιτρέψει να βρει ρυθμό και αυτοματισμούς, γεγονός που του έχει στοιχίσει αποτελέσματα και βαθμούς. Δώνης, Μισεουί, Γένσεν και Καντεβέρε πολύ δύσκολα θα προλάβουν το ματς, ελπίδες επιστροφής για Μεντίλ.

Περίεργο ματς, πολλοί οι αστάθμητοι παράγοντες και οριακά αποδεκτές οι αποδόσεις του φαβορί.

