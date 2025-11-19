Καλογερόπουλος στο Gazzetta: «Μετά τη Γερμανία, είπαμε ένα πράγμα: "Είτε χαιρόμαστε, είτε υποφέρουμε, θα τα κάνουμε όλα μαζί"»

Αρχηγός, ηγέτης και εκ των πρωταγωνιστών στην προσπάθεια της Εθνικής Ελπίδων να επιστρέψει σε τελικά EURO. Ο Αλέξης Καλογερόπουλος έκανε τον δικό του απολογισμό μέσα από το Gazzetta για το 5x5 της Ελλάδας.

Είναι από τους παίκτες που αποτελούν αναντικατάστατο μέλος της Εθνικής Ελπίδων. Έχει πάρει το περιβραχιόνιο του αρχηγού, έχει εξελιχθεί σε ηγέτη της ομάδας και είναι από τους παίκτες που... οδηγούν το τρένο προς το EURO U21.

Η Ελλάδα ολοκλήρωσε τον πρώτο γύρο των προκριματικών για το EURO U21 του 2027 με το 5x5 απέναντι σε Γερμανία, Γεωργία, Β. Ιρλανδία, Λετονία και Μάλτα και πλέον ετοιμάζεται για να μπει στην τελική ευθεία και να επιστρέψει σε μεγάλες διοργανώσεις μετά από 25 χρόνια.

Λίγες ώρες μετά την σπουδαία νίκη κόντρα στη Β. Ιρλανδία (4-0), ο Αλέξης Καλογερόπουλος αποφάσισε να μοιραστεί τις εικόνες και τα συναισθήματα που έχει βιώσει αυτό το διάστημα αλλά και να εξηγήσει στο Gazzetta τον τρόπο που η χώρα μας έφτασε στο απόλυτο των νικών.

Τώρα που οι παλμοί έπεσαν, θέλω να μου πεις τι αισθάνεσαι μετά το 5x5;

«Είμαι πολύ χαρούμενος για αυτό. Τόσο ατομικά όσο και ομαδικά. Πιστεύω ότι είμαστε μία δεμένη ομάδα. Δεν επαναπαυόμαστε σε καμία περίπτωση με το 5x5 και θέλουμε να δείξουμε την αξία μας και στα επόμενα παιχνίδια».

Πριν ξεκινήσουν τα προκριματικά, περίμενες ότι σήμερα θα μιλούσαμε για το απόλυτο των νικών;

«Σίγουρα ήταν όνειρο στην αρχή πριν αρχίσει η διαδικασία αλλά το θέλαμε. Πίστευα ότι μπορούσαμε να το κάνουμε. Έχω εμπιστοσύνη τόσο στους συμπαίκτες μου όσο και σε εμένα ότι θα δίναμε τον καλύτερό μας εαυτό για να το πετύχουμε. Βάλαμε ενέργεια, πάθος, ομαδικότητα και πετύχαμε τον στόχο μας σε αυτά τα πέντε παιχνίδια»

Ποιο είναι το κλειδί για την πορεία μέχρι τώρα;

«Θεωρώ ότι είναι το γεγονός ότι δεν είμαστε απλά μία ομάδα. Είμαστε μία οικογένεια, μία παρέα που παλεύουμε ο ένας για τον άλλον. Ο ένας προωθεί τον άλλον, ο ένας τρέχει για τον άλλον και όλοι παλεύουμε για όλους. Είμαστε δεμένοι».

Ποιο παιχνίδι θεωρείς ότι ήταν το πιο δύσκολο σε αυτή τη σειρά αγώνων;

«Θα πω με τη Γερμανία. Γνωρίζαμε ότι θα ήταν δύσκολο από την αρχή αλλά δεν είχαμε φοβηθούμε τίποτα. Κάναμε το παιχνίδι μας, είχαμε τη στιγμές, είχαν τις στιγμές τους αλλά ήμασταν ενωμένοι και νικήσαμε. Το πίστευα σε όλο το ματς ότι μπορούμε να νικήσουμε, ακόμα και την ώρα που δεχτήκαμε τα δύο γκολ, εγώ συνέχισα να το νιώθω».

Με τη Γερμανία κάνεις και μία συγκινητική κίνηση δείχνοντας τον Μπότη στο τέλος του ματς.

«Όταν μία ομάδα κάνει άμυνα δεν είναι μόνο ο τερματοφύλακας αλλά όλη η ομάδα. Ωστόσο για τον Μπότη σε εκείνο το ματς μόνο μπράβο μπορώ να του πω. Θα μπορούσε να βγει αλλαγή όταν τραυματίστηκε αλλά επέλεξε να συνεχίσει. Είμαι χαρούμενος για εκείνον επειδή τον ζω και κάθε μέρα στον Ολυμπιακό. Άξιζε πολλά μπράβο σε εκείνο το ματς και για αυτό φώναξα όλη την ομάδα. Ήταν τραυματισμένος και παρέμεινε συγκεντρωμένος και μας βοήθησε σε αρκετές στιγμές».

Το γεγονός ότι φοράς το περιβραχιόνιο στην Εθνική Ελπίδων πώς σε κάνει να αισθάνεσαι;

«Μου δίνει περισσότερη αυτοπεποίθηση σαν παίκτης. Νιώθω μια ευχαρίστηση και τιμή φυσικά. Ξέρουν οι συμπαίκτες μου ότι είμαι εκεί για όλους είτε εντός, είτε εκτός γηπέδου. Είμαι ένας άνθρωπος που μου αρέσει να βοηθάω την ομάδα με τον τρόπο μου είτε αυτός είναι αγωνιστικά, είτε εκτός γηπέδου αν κάποιος έχει ένα θέμα. Τους το έχω πει ότι είμαι εκεί για εκείνους».

Καλύτερη στιγμή σε αυτή την 5άδα αγώνων;

«Έχω δύο όμορφες στιγμές να σου πω. Η πρώτη είναι το γκολ με τη Γεωργία επειδή προσέφερα στην ομάδα και στην επιθετικά πέρα από αμυντικά και η δεύτερη είναι η ασίστ στο ματς με τη Γερμανία επειδή βοήθησα και εκεί την ομάδα».

Θυμάσαι κάτι που έγινε εκτός γηπέδου, το γνωρίζουν λίγοι και θες να το μοιραστείς;

«Θα σου πω κάτι που έγινε στα αποδυτήρια μετά το ματς κόντρα στη Γερμανία. Ήμασταν στα αποδυτήρια και ήμασταν πολύ χαρούμενοι αλλά είπαμε ένα πράγματα που μου έμεινε και θα το σκεφτόμαστε μέχρι το τέλος. Είτε χαιρόμαστε, είτε υποφέρουμε, θα τα κάνουμε όλα μαζί. Με τη Γερμανία υπήρξε ένα διάστημα που περάσαμε πολύ δύσκολα αλλά μείναμε όλοι μαζί. Αυτό μας έφερε και τη νίκη».

Πες μου για τη δουλειά του προπονητή σας, του κ. Ταουσιάνη.

«Μας έχει βοηθήσει πάρα πολύ με τις τακτικές και εμείς από την πλευρά μας θέλουμε να ακολουθούμε το πλάνο του, το οποίο μέχρι στιγμής μας βγαίνει στο γήπεδο. Μας βοηθάει πολύ και συνέχεια μας αναφέρει ότι πάνω από όλα είμαστε Έλληνες και να βγάλουμε αυτό που έχουμε. Να βγάζουμε ενέργεια, πάθος, ταχύτητα, δύναμη και να πολεμάμε στα παιχνίδια».

Μετά το 5x5, σκέφτεστε το EURO ή το πάτε παιχνίδι με παιχνίδι;

«Σίγουρα το σκεφτόμαστε γιατί μας δίνει κίνητρο αλλά κοιτάμε το επόμενο παιχνίδι. Παιχνίδι με παιχνίδι το πάμε και να δώσουμε τον καλύτερο μας εαυτό. Τώρα παίζουμε με την Μάλτα τον Μάρτιο και ρίχνουμε το βάρος σε εκείνο το ματς».

Ένα μήνυμα για τον κόσμο που ήταν στις εξέδρες;

«Αυτό για εμάς είναι μεγάλο κίνητρο. Να ξέρουμε ότι έχουμε στο πλευρό μας τους οπαδούς μας. Όλη αυτή την προσπάθεια δεν τη κάνουμε μόνο για εμάς αλλά και για όλους για εμάς στηρίζουν».