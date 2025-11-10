Σε ρυθμούς... Ντούα Λίπα η Μπόκα, 2-0 τη Ρίβερ!

Υπό το βλέμμα της εντυπωσιακής Ντούα Λίπα, η Μπόκα Τζούνιορς επικράτησε 2-0 της Ρίβερ Πλέιτ και εξασφάλισε συμμετοχή στο επόμενο Λιμπερταδόρες.

Η Μπόκα Τζούνιορς ήταν παθιασμένη και πήρε το μεγάλο ντέρμπι, επικρατώντας της Ρίβερ Πλέιτ με 2-0 στο «Μπομπονέρα». Ετσι, εξασφάλισε την παρουσία της στο επόμενο Κόπα Λιμπερταδόρες. Αντίθετα, οι Μιγιονάριος μπήκαν σε μπελάδες για την κορυφαία διοργάνωση.

Τα πρώτα 45 λεπτά ανάμεσα σε Μπόκα και Ρίβερ κύλησαν χωρίς έντονα γεγονότα, πολλά νεύρα, σκληρά μαρκαρίσματα. Ωστόσο, στις καθυστερήσεις, ο Θεμπάγιος εκμεταλλεύθηκε την αμυντική αδράνεια μετά την επέμβαση του Αρμάνι και πλάσαρε από κοντά για το 1-0.

Στην επανάληψη, η Ρίβερ ήθελε να αλλάξει, αλλά δεν... πρόλαβε, μιας και στο 46ο λεπτό ο Θεμπάγιος έκανε κούρσα από αριστερά, μπήκε στην περιοχή, έκανε την ασίστ και ο Μερεντιέλ με προβολή πέτυχε το 2-0. Ολα αυτά υπό το βλέμμα της Ντούα Λίπα, μιας και η διάσημη τραγουδίστρια βρέθηκε στο «Μπομπονέρα» με τη φανέλα της Αργεντινής.