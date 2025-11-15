Δημήτρης Καλοσκάμης στο Gazzetta: «Πρέπει να μείνουμε συγκεντρωμένοι, γιατί έχουμε ακόμα ένα πολύ σημαντικό ματς την Τρίτη»

Η Εθνική Ελπίδων συνεχίζει ασταμάτητη προς το Euro U21 του 2027 και ο Δημήτρης Καλοσκάμης, μετά τη νίκης επί της Γεωργίας, μιλά στο Gazzetta για τον ενθουσιασμό του κόσμου και τη σημασία του επόμενου μεγάλου βήματος.

Μετά το επιβλητικό 3-0 επί της Γεωργίας στη Λεωφόρο και το 4/4 στα προκριματικά, ο Δημήτρης Καλοσκάμης δεν έκρυψε μιλώντας στο Gazzetta την ικανοποίησή του για την εμφάνιση και το αποτέλεσμα της Εθνικής Ελπίδων. Ο νεαρός χαφ, που άγγιξε το γκολ με δοκάρι στο δεύτερο μέρος, στάθηκε τόσο στη στήριξη του κόσμου όσο και στη συγκέντρωση που απαιτείται ενόψει του αγώνα κόντρα στην Βόρεια Ιρλανδία (18/11).

Ποια είναι τα συναισθήματά σου μετά το παιχνίδι; Η εθνική έκανε το 4/4…

«Είναι μεγάλη η χαρά, είναι το πρώτο παιχνίδι στην έδρα μας. Είμαι πολύ χαρούμενος για το αποτέλεσμα και για την προσπάθεια των συμπαικτών μου. Παρ’ όλα αυτά πρέπει να μείνουμε συγκεντρωμένοι, γιατί έχουμε ακόμα ένα πολύ σημαντικό ματς την Τρίτη».

Πώς είδες σήμερα την προσέλευση του κόσμου που ήρθε να στηρίξει την εθνική ελπίδων;

«Είναι πολύ ωραίο συναίσθημα το να έχεις τόσο κόσμο. Είναι η πρώτη φορά που παίζουμε μπροστά σε τόσο κόσμο ως εθνική ομάδα. Ευχαριστούμε πολύ τον κόσμο που ήρθε. Μακάρι να έρχεται και περισσότερος όσο περνάει ο καιρός».

Είδαμε ότι στην αρχή η Γεωργία μπήκε πιο επιθετικά. Ποιο ήταν το κλειδί που γυρίσατε το παιχνίδι και πήρατε μια άνετη νίκη;

«Η αλήθεια είναι ότι στην αρχή δεν μπήκαμε τόσο καλά. Χρειαστήκαμε λίγο χρόνο να προσαρμοστούμε. Παρ’ όλα αυτά πιστεύω ότι βγήκε η ποιότητά μας και δεν μπορούσε η Γεωργία να ακολουθήσει τον ρυθμό μας. Βάλαμε τα γκολ από στατικές φάσεις, αλλά πιστεύω ήμασταν κυρίαρχοι μετά τα πρώτα 10 λεπτά».

Η πρόκριση στο Euro είναι κάτι που σκέφτεσαι;

«Ποιος δεν θα ήθελε να είναι στο Euro; Παρ’ όλα αυτά εμείς δεν σκεφτόμαστε τόσο μακριά. Στόχος μας είναι να κερδίσουμε το παιχνίδι της Τρίτης».

