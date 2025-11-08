Γιώργος Κουλιζάκος: Το «ελληνόπουλο» που ξεχωρίζει στην Τσεχία

Μία περίπτωση που έχει τραβήξει την προσοχή στο τσέχικο ποδόσφαιρο είναι αυτή του Γιώργου Κουλιζάκου που αγωνίζεται με τη φανέλα της ιστορικής Βιτκόβιτσε στην Τσεχία.

Ουκ ολίγα παιδιά από την Ελλάδα που δοκιμάζουν την τύχη τους στο εξωτερικό, έχουν αρχίσει να ξεπετάγονται σιγά-σιγά. Αυτό φαίνεται και από το ανεβασμένο επίπεδο των μικρών Εθνικών Ομάδων της χώρας και από τις πωλήσεις που κάνουν όλο και πιο νεαροί σε ηλικία Έλληνες παίκτες.

Ένα όνομα που φαίνεται ότι αφήνει υποσχέσεις και ήδη έχει τραβήξει τα βλέμματα των ομάδων της Τσεχίας είναι ο Γιώργος Κουλιζάκος. Πρόκειται για ένα παιδί 18 ετών που αυτή τη στιγμή αγωνίζεται στην Βιτκόβιτσε και ήδη κάνει προπονήσεις με την πρώτη ομάδα.

Ο τσέχικος σύλλογος έχει γράψει ιστορικές στιγμές στο παρελθόν καθώς το 1987/88 έφτασε μέχρι και τα προημιτελικά του UEFA Cup αφήνοντας εκτός τις ΑΙΚ Στοκχόλμης, Ντάντι Γιουνάιτεντ και Βιτόρια Γκιμαράες πριν σταματήσει το όνειρο πάνω στην Εσπανιόλ ενώ ένα χρόνο πριν, για το σημερινό Champions League, είχε αφήσει εκτός από την πρώτη φάση την Παρί Σεν Ζερμέν (!).

Η ομάδα με τα χρόνια απέκτησε αρκετά οικονομικά προβλήματα και πλέον βρίσκεται στη Γ' Εθνική όπου δείχνει να έχει όλα τα φώτα για επιστροφή στις μεγάλες κατηγορίες, δίνοντας το βάρος στα παιδιά των ακαδημιών.

Ο Γιώργος Κουλιζάκος έχει ενσωματωθεί στην πρώτη ομάδα όπου κάνει προπονήσεις, αφήνοντας εξαιρετικά δείγματα γραφής ενώ με τη Β' ομάδα τα πάει περίφημα όπου ήδη μετράει τρία γκολ και έξι ασίστ μέχρι στιγμής, περιμένοντας την ευκαιρία του στην πρώτη ομάδα.

Γεννημένος το 2007, ο Γιώργος μένει στην Τσεχία από νεαρή ηλικία και στα έξι του χρόνια έκανε τα πρώτα του ποδοσφαιρικά βήματα. Την περίοδο του κορωνοϊού, ήταν μία καλή ευκαιρία για τον ίδιο ώστε να βελτιώσει κάποια ατομικά στοιχεία και να δουλέψει με τον εαυτό ώστε να κυνηγήσει το όνειρο του μόλις τελείωνε η καραντίνα.

Με την πρώτη ευκαιρία βρέθηκε σε καμπ όπου αρκετοί σκάουτ έδωσαν το παρών και η Βιτκόβιτσε που ξεχώρισε το ταλέντο του, τον έπεισε να τον πάρει στις ακαδημίες της. Εκεί, βρέθηκε σε διάφορα σημαντικά τουρνουά με αποκορύφωμα αυτό με την Κ15 με ομάδες όπως Ουνιόν Βερολίνου, Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ, Γκόρνικ και άλλες, όπου η ομάδα του πανηγύρισε σημαντικές νίκες.

Το γεγονός ότι αγωνίζεται στη μεσοεπιθετική γραμμή (κυρίως 10άρι) προέρχεται από τους παίκτες που του άρεσαν καθώς λάτρευε τον Κριστιάνο Ρονάλντο και τον Νεϊμάρ ενώ έχει αντιγράψει αρκετά στοιχεία από τον Τσόρι Ντομίνγκες που έπαιζε στον Ολυμπιακό.

Μάλιστα, ένα από τα ματς που δεν θα ξεχάσει ποτέ ως παιδί, ήταν αυτό στα προκριματικά του Europa League όταν ο Ολυμπιακός επικράτησε με 4-0 της Βικτόρια Πλζεν στο «Γ. Καραϊσκάκης», σε ματς όπου ήταν στο γήπεδο.

Άξιο αναφοράς είναι και η κλήση που είχε λάβει το 2022 από την Εθνική Ομάδα. Ήταν Απρίλιος του 2022 όταν ο ομοσπονδιακός τεχνικός, Άγγελος Χατζόπουλος κάλεσε τον Κουλιζάκο για προπονήσεις μαζί με άλλους 23 παίκτες, με τον ίδιο να είναι ο μοναδικός από το εξωτερικό που βρέθηκε στις κλήσεις.

Ανάμεσα στα ονόματα υπήρχε και αυτό του Μπάμπη Κωστούλα που τώρα παίζει στην Μπράιτον, του Ζώη Καραργύρη της ΑΕΚ, του Γιάννη Μπόκου του Παναθηναϊκού και του Πέτρου Κολοκοτρώνη που τώρα βρίσκεται στον Ολυμπιακό μεταξύ άλλων.