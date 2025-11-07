Τσιτσιπάς: Το ξεχωριστό δώρο που παρέλαβε από την ΑΕΚ
Το βράδυ της Πέμπτης (6/11), ο Στέφανος Τσιτσιπάς βρέθηκε μαζί με τον αδερφό του στη Νέα Φιλαδέλφεια για να παρακολουθήσει από κοντά την αναμέτρηση της ΑΕΚ με τη Σάμροκ Ρόβερς (1-1). Ο Έλληνας τενίστας, γνωστός για την αγάπη του προς την Ένωση, δεν έχασε την ευκαιρία να δει από κοντά την ομάδα του.
Οι άνθρωποι της ΑΕΚ μετά το τέλος της αναμέτρησης, έδωσαν στον 27χρονο μια φανέλα με τις υπογραφές όλων των παικτών! Ο Τσιτσιπάς φωτογραφήθηκε χαμογελαστός κρατώντας το συλλεκτικό ενθύμιο.
Υπενθυμίζεται ότι δεν αγωνίζεται αυτές τις μέρες στο ATP 250 που διεξάγεται στην Αθήνα, λόγω ενοχλήσεων, ενώ είχε ήδη αποσυρθεί από το Masters του Παρισιού.
Η φωτογραφία με τη φανέλα:
