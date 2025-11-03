Μητέρα Άλκη Καμπανού: «Τα ισόβια τα πήρα εγώ, οι άλλες μάνες βλέπουν τα παιδιά τους»

Λίγα λεπτά μετά την αναβολή της δίκης, η μητέρα και ο πατέρας του Άλκη Καμπανού μίλησαν ζητώντας δικαιοσύνη, ενώ η μητέρα του τόνισε χαρακτηριστικά ότι τα ισόβια πρέπει να παραμείνουν ισόβια.

Σοκαριστικές για ακόμη μια φορά ήταν οι δηλώσεις των γονιών του αδικοχαμένου Άλκη Καμπανού, λίγα λεπτά μετά την αναβολή της δίκης που είχε οριστεί για τις 23 Οκτωβρίου 2026. Οι γονείς του βρέθηκαν έξω από το δικαστικό μέγαρο, την ώρα που επικρατούσε ένταση πριν την εκδίκαση στο εφετείο για τη δολοφονία του 19χρονου γιου τους. Λίγα λεπτά μετά την αναβολή της δίκης, η μητέρα του, Μελίνα Κακουλίδου, συγκλόνισε με όσα είπε στις κάμερες, τονίζοντας ότι τα «σε αυτήν τη δίκη τα ισόβια τα πήρα εγώ».



«Τα ισόβια τα πήρα εγώ, η μητέρα του Άλκη, γιατί οι άλλες οι μάνες ήταν πάνω και έβλεπαν τα παιδιά τους. Περιμένω από το δικαστήριο να αποδώσει δικαιοσύνη και τα ισόβια να γίνουν ισόβια. Βλέποντας τα επεισόδια σήμερα, βαριές ευθύνες έχουν οι οικογένειες. Να μην κατηγορούμε πάντα την πολιτεία για τα άσχημα που συμβαίνουν· πρώτα είναι η οικογένεια» ανέφερε χαρακτηριστικά η μητέρα του Άλκη Καμπανού.

🗣️ Οι δηλώσεις της μητέρας του Άλκη Καμπανού μετά την αναβολής της δίκης στο Εφετείο, η οποία προγραμματίστηκε για τις 23/10/26 pic.twitter.com/9WfDpnl9J6 November 3, 2025

Ο πατέρας του μετά την αναβολή της δικής εξέφρασε τα παράπονα του για την καθυστέρηση της δικής, ενώ καταδίκασε τα όσα εκτυλίχθηκαν έξω από τα δικαστήρια και όσους παίρνουν τον ρόλο «τιμητή»: «Ελπίζω να είναι η καταληκτική ημερομηνία, γιατί όσο καθυστερούν να παίρνονται δικαστικές αποφάσεις για τέτοια εγκλήματα, δημιουργείται η αίσθηση ότι δεν αποδίδεται σωστά η δικαιοσύνη. Δυστυχώς, υπάρχουν κάποιοι που θεωρούν εαυτούς τιμητές των δολοφόνων του Άλκη. Δεν έχω να πω κάτι για αυτά τα παιδιά έχουν πάρει τον στραβό δρόμο. Κάποιοι άλλοι θα πρέπει να τους δείξουν ότι κάνουν λάθος. Δεν πρέπει να υπάρχουν «τιμητές» εγκλημάτων. Αυτό το έγκλημα έπρεπε να μας συνετίσει, ώστε να μην ξαναγίνει σε καμία άλλη ομάδα».