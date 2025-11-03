Το δικαστήριο ανέβαλε τη δίκη για τον Οκτώβριο του 2026, εξαιτίας τεσσάρων κωλυμάτων των συνηγόρων υπεράσπισης.

Για τον Οκτώβριο του 2026 μετατέθηκε από το Εφετείο η δίκη για τη δολοφονία του Άλκη Καμπανού, όπως προκύπτει από το ρεπορτάζ. Το δικαστήριο έκρινε πως υπήρχαν τέσσερα κωλύματα των συνηγόρων υπεράσπισης, και έτσι έδωσε νέα ημερομηνία, την 23η Οκτωβρίου 2026.

Παρουσία των γονέων αλλά και των φίλων του, που δέχθηκαν τυφλή οπαδική επίθεση πίσω στον Φεβρουάριο του 2022, η αίθουσα του δικαστηρίου ήταν ασφυκτικά γεμάτη, με την ένταση να είναι τεταμένη.

Στο εδώλιο του Μικτού Ορκωτού Εφετείο Θεσσαλονίκης παρουσιάστηκαν πέντε από τους 12 οπαδούς του ΠΑΟΚ, με το όλο κλίμα να είναι έντονο. Μάλιστα, όταν το δικαστήριο διέκοψε, ούτως ώστε να εξετάσει τα αιτήματα αναβολής της δίκης, προκλήθηκε ένταση εντός του Μεγάρου, με τα ΜΑΤ να επεμβαίνουν πριν η κατάσταση ξεφύγει.

Και εκτός δικαστηρίου όμως έλαβαν χώρα επεισόδια, με ομάδες ατόμων να διαπληκτίζονται και την Αστυνομία να προχωράει σε 2 συλλήψεις και 4 προσαγωγές, φερόμενων «δραστών» για τα επεισόδια.