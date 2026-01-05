Παναιτωλικός: Με τους νέους του παίκτες αλλά χωρίς Μπουχαλάκη στη Θεσσαλονίκη
Στην αποστολή του Παναιτωλικού για το εκτός έδρας παιχνίδι με τον Άρη (για τον θεσμό του Κυπέλλου) θα είναι οι νεοαποκτηθέντες Γκράναθ, Σατσιάς και Μπρέγκου. Εκτός τέθηκαν ο Μπουχαλάκης και ο Αγαπάκης με ενόχληση στη γάμπα. Στην αποστολή επιστρέφουν οι Μαυρίας, Αποστολόπουλος και Ενκολόλο, οι οποίοι ξεπέρασαν τους τραυματισμούς τους.
Στην αποστολή για τον εκτός έδρας αγώνα του Κυπέλλου Ελλάδας με τον Άρη, συμμετέχουν οι εξής ποδοσφαιριστές του Παναιτωλικού: Άλεξιτς, Αποστολόπουλος, Μπελεβώνης, Μπρέγκου, Εστεμπάν, Γκαρσία, Γκράναθ, Χότζα, Κόγιτς, Μανρίκε, Ματσάν, Μαυρίας, Μίχαλακ, Νικολάου, Ενκολόλο, Παπαζώης, Παρδαλός, Σατσιάς, Σιέλης, Σμυρλής και Ζίβκοβιτς.
Διάβασε όλα τα τελευταία νέα της αθλητικής επικαιρότητας. Μάθε για όλους τους live αγώνες σήμερα και δες τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας και της εβδομάδας μέσα από το υπερπλήρες Πρόγραμμα TV του Gazzetta. Ακολούθησέ μας και στο Google News.