Ο Μπουχαλάκης είναι μία εκ των απωλειών του Παναιτωλικού για το παιχνίδι Κυπέλλου με αντίπαλο τον Άρη εκτός έδρας. Μέσα τα νέα πρόσωπα του ρόστερ.

Στην αποστολή του Παναιτωλικού για το εκτός έδρας παιχνίδι με τον Άρη (για τον θεσμό του Κυπέλλου) θα είναι οι νεοαποκτηθέντες Γκράναθ, Σατσιάς και Μπρέγκου. Εκτός τέθηκαν ο Μπουχαλάκης και ο Αγαπάκης με ενόχληση στη γάμπα. Στην αποστολή επιστρέφουν οι Μαυρίας, Αποστολόπουλος και Ενκολόλο, οι οποίοι ξεπέρασαν τους τραυματισμούς τους.

Στην αποστολή για τον εκτός έδρας αγώνα του Κυπέλλου Ελλάδας με τον Άρη, συμμετέχουν οι εξής ποδοσφαιριστές του Παναιτωλικού: Άλεξιτς, Αποστολόπουλος, Μπελεβώνης, Μπρέγκου, Εστεμπάν, Γκαρσία, Γκράναθ, Χότζα, Κόγιτς, Μανρίκε, Ματσάν, Μαυρίας, Μίχαλακ, Νικολάου, Ενκολόλο, Παπαζώης, Παρδαλός, Σατσιάς, Σιέλης, Σμυρλής και Ζίβκοβιτς.