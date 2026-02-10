Ομπράντοβιτς για Σλούκα: «Ήταν προπονητής στο παρκέ, το ίδιο κάνει και σήμερα»

Ο Ζέλικο Ομπράντοβιτς παρέλαβε το βραβείο του στα Gazzetta Awards 2025 by Novibet από τον Κώστα Σλούκα και μίλησε για την παρουσία του αρχηγού του Παναθηναϊκού στα παρκέ.

O Zέλικο Ομπράντοβιτς ήταν το τιμώμενο πρόσωπο στα Gazzetta Awards 2025 by Novibet, με τον Μίδα του ευρωπαϊκού μπάσκετ να μπαίνει στο Hall of Fame των Gazzetta Awards, στη φαντασμαγορική τελετή που έγινε για ακόμα μια χρονιά στο Μέγαρο Μουσικής.

Ο Ζοτς είχε ένα... reunion με τους άλλοτε παίκτες του στον Παναθηναϊκό, τους οποίους ευχαρίστησε προσωπικά για τα όσα τον δίδαξαν μέσα από τη συνεργασία τους. Παράλληλα, ξεχωριστή αναφορά έκανε στον Κώστα Σλούκα, ο οποίος βρέθηκε στη σκηνή για να παραδώσει το βραβείο στον άλλοτε προπονητή του, τον οποίο χαρακτήρισε ως «μπασκετικό πατέρα».

Ο Ομπράντοβιτς με τη σειρά του εξήρε τον γκαρντ των Πρασίνων για τις ηγετικές του ικανότητες, λέγοντας ότι λειτουργεί ως προπονητής μέσα στο παρκέ.

Αναλυτικά όσα είπε όταν παρέλαβε το βραβείο του από τον Κώστα Σλούκα και το σχόλιό του για τον αρχηγό του Παναθηναϊκού

«Πρώτα από όλα ευχαριστώ πολύ για το βραβείο, είναι τιμή μου το ότι είμαι εδώ. Στη ζωή των προπονητών και των παικτών, μάς αρέσει να μετράμε τίτλους και τρόπαια, φυσικά είναι σημαντικά. Η δική μου κληρονομιά όμως είναι κάτι το οποίο με κάνει πολύ υπερήφανο. Τώρα έχω δίπλα μου πρώην παίκτες μου που είναι τώρα προπονητές, σε όλη τη Euroleague έχω επτά πρών παίκτες δικούς μου που είναι τώρα προπονητές, οπότε πιστεύω ότι αυτό είναι κάτι που με κάνει περήφανο και χαρούμενο. Εδώ βρίσκονται κάποιοι άνθρωποι που με βοήθησαν να βρίσκομαι όπου είμαι τώρα. Ο κύριος Διαμαντίδης και ο κύριος Αλβέρτης, ευχαριστώ πολύ για ό,τι κάνατε για μένα. Ένας άλλος φυσικά είναι ο Κώστας. Ήταν πάντα προπονητής μέσα στο γήπεδο και αυτό συνεχίζει να κάνει τώρα».