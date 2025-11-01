Βόλος - Παναθηναϊκός: Απίθανη ευκαιρία του Τζούριτσιτς, ακυρώθηκε γκολ του Σέρβου
Ο Παναθηναϊκός ψάχνει απεγνωσμένα το 1-1, κυριαρχεί στο γήπεδο, αλλά είναι άστοχος κόντρα στον Βόλο.
Στο 60' κεφαλιά του Ίνγκασον έφυγε δίπλα από το δεξί δοκάρι.
Στο 62' από πάσα του Σφιντέρσκι ο Τζούριτσιτς με πρόσωπο στην εστία σημάδεψε τον Φορτούνα.
Η μεγάλη ευκαιρία του Τζούριτσιτς
Στο 64' από νέα προσπάθεια του πολύ καλού Σφιντέρσκι, ο Τζούριτσιτς σκόραρε από τη μικρή περιοχή, αλλά ήταν σε θέση οφσάιντ.
Δείτε το γκολ που δεν μέτρησε
