Έχασε το ντέρμπι των επτά γκολ, αλλά έμεινε ζωντανή η Εθνική Παίδων

Η Εθνική Παίδων έφτασε κοντά να πετύχει μία σπουδαία ανατροπή, ωστόσο τελικά ηττήθηκε με 4-3 από την Ισλανδία, η οποία κλείδωσε την πρώτη θέση. Έτσι θα παίξει την δεύτερη θέση και το εισιτήριο που δίνει εκείνη κόντρα στην Γεωργία.

Μία πικρή ήττα γνώρισε η Εθνική Παίδων κόντρα στην Ισλανδία στην 2η αγωνιστική του 14ου ομίλου για τα προκριματικά του Euro U17. Μπορεί τα πράγματα να ξεκίνησαν άσχημα για την Εθνική μας, που έμεινε πίσω στο σκορ με δύο γκολ στα πρώτα 25 λεπτά του αγώνα, ωστόσο μετά από κόκκινη που δέχθηκε, πήρε τα ηνία της αναμέτρησης έφτασε μέχρι το 3-3, αλλά τελικά ηττήθηκε με 4-3.

Η Ισλανδία άνοιξε το σκορ με τον Γκάρνταρσον στο 6ο λεπτό και δέχθηκε άμεσα το γκολ της ισοφάρισης από τον Ιάσωνα Νεμπή μόλις ένα λεπτό αργότερα. Οι Ισλανδοί σκόραραν ξανά στο 10' και στο 24' με τον Γκούντιονσον παίρνοντας έτσι προβάδισμα δύο τερμάτων (1-3).

Στο 39ο λεπτό ο αριστερός τους μπακ, Κάρλσον δέχθηκε κόκκινη κάρτα υποπίπτοντας σε πέναλτι, το οποίο μετέτρεψε σε γκολ ο Αλέξανδρος Μωϋσιάδης. Κάπως έτσι η ομάδα του Βασίλη Παπαδάκη μπήκε ξανά στο παιχνίδι.

Η Ελλάδα ισοφάρισε σε 3-3 στο 59ο λεπτό με τον Κωνσταντίνο Σουβλατζή και στην ουσία απείχε ένα γκολ από το να γυρίσει το παιχνίδι και να πάρει μεγάλο προβάδισμα για την κατάκτηση της πρώτης θέσης. Όμως, τελικά όχι μόνο αυτό δεν συνέβη, αλλά δέχθηκε και γκολ στο 60' από τον Γκούντιονσον, που έκανε χατ τρικ, χάρισε τη νίκη στην ομάδα του με 3-4, η οποία κλείδωσε έτσι την πρώτη θέση.

Ενδεκάδες:

Ελλάδα Κ17 (πρ. Βασίλης Παπαδάκης): Γείτονας, Λάβδας, Καπλάκης, Κίτος (46' Μάριος), Χαλδέζος (61' Καραγγέλης), Παπαδάκης (84' Παπασαραφιανός), Μωϋσιάδης (61' Κοντράσι), Κώστογλου, Σιόζιος (68' Τσιάλης), Νεμπής, Σουβλατζής.

Ισλανδία Κ17 (πρ. Λούντβικ Γκούναρσον): Πέτερσον, Ινγκίμαρσον, Οντγκέιρσον, Φρίντρικσον (46' Μάρτιν), Κάρλσον, Πάλμασον (61' Κρίστιανσον), Γκάρνταρσον (61' Γκρτζέγκορζσον), Κρίστινσον, Κιέλντ (46' Άτλασον), Ίνγκολφσον, Γκούντιονσον (77' Ντάντασον).

Ο τελικός με Γεωργία και η διπλή στόχευση

Πλέον, η Εθνική Παίδων έχοντας μηδέν βαθμούς, όσους και η Γεωργία, θα παίξει μαζί της για την δεύτερη θέση. Από την στιγμή που έχουν ίδιους βαθμούς στο μόνο αποτέλεσμα που θα χρειαστούν τα κριτήρια ισοβαθμίας είναι στην περίπτωση ισοπαλίας κι εκεί θα παίξει ρόλο η διαφορά των γκολ απ' όλα τα παιχνίδια, αφού όλα τα κριτήρια που θα αφορούν τα μεταξύ τους ματς θα τις φέρνουν ξανά ισόπαλες.

Αυτό σημαίνει πως η Ελλάδα έχει πλεονέκτημα και στην ισοπαλία αφού έχει καλύτερη διαφορά τερμάτων κι αυτό δεν θα αλλάξει σε περίπτωση ισόπαλου αποτελέσματος (-1 η Εθνική, -4 η Γεωργία).

Υπενθυμίζουμε πως η δεύτερη θέση είναι εξίσου σημαντική με την πρώτη, αφού οδηγεί κι εκείνη στους επτά ομίλους της League A. Οι πρωτοπόροι αυτών μαζί με την διοργανώτρια θα συντελέσουν τις οκτώ ομάδες που θα συμμετέχουν στα τελικά του Euro U17.

Το σημαντικό αυτό παιχνίδι μεταξύ της Ελλάδας και της Γεωργίας είναι προγραμματισμένο για την Πέμπτη (30/10).

Βαθμολογία 14ου Ομίλου (2/3 αγων.)