Μάλμε - Παναθηναϊκός: Πόσο κοστίζει το ταξίδι στο Μάλμε της Σουηδίας

Ο Παναθηναϊκός θα βρεθεί αντιμέτωπος με την Μάλμε για την 4η αγωνιστική του Europa League στις 6 Νοεμβρίου. Δείτε πόσο θα σας κοστίσει ένα ταξίδι στο Μάλμε της Σουηδίας.

Το Μάλμε (Malmö), η τρίτη μεγαλύτερη πόλη της Σουηδίας, ξεχωρίζει για το σύγχρονο και ζωντανό λιμάνι της, τη νεανική της ατμόσφαιρα και την ενδιαφέρουσα γαστρονομία της. Βρίσκεται στο νότιο άκρο της χώρας, απέναντι από την Κοπεγχάγη, και συνδέεται μαζί της με τη διάσημη Γέφυρα του Όρεσουντ (Öresund Bridge), ένα αρχιτεκτονικό θαύμα που επιτρέπει στους ταξιδιώτες να περάσουν από τη Δανία στη Σουηδία σε μόλις μισή ώρα.

