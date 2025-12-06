Τελευταία συνεδρίαση της Επιτροπής Macolin, υπό την προεδρία του Γενικού Γραμματέα Αθλητισμού Γιώργου Μαυρωτά

Δύο νέα μέλη από την Ελλάδα, η Μαρία Δημοπούλου και ο Αστυνόμος Α’, Ιωάννης Ιακωβίδης, στις εκτελεστικές Επιτροπές Παρακολούθησης της Σύμβασης Macolin και του Δικτύου των Εθνικών Πλατφορμών.

Ολοκληρώθηκαν στο Στρασβούργο οι εργασίες της 11η συνεδρίασης της Επιτροπής Παρακολούθησης (FollowUpCommittee) της Σύμβασης Macolinτου Συμβουλίου της Ευρώπης, ενάντια στη χειραγώγηση αγώνων στην οποία προήδρευσε για τελευταία φορά ο γγΑ και πρόεδρος της ΕΠΑΘΛΑ, Γιώργος Μαυρωτάς, συμπληρώνοντας το ανώτατο επιτρεπόμενο όριο των δύο διετών θητειών στην προεδρία του οργάνου.

Κατά τη διάρκεια της προεδρίας του, ο αριθμός των χωρών που κύρωσαν τη Σύμβαση Macolin υπερδιπλασιάστηκαν. Από τις 7 αρχικά χώρες σήμερα η επιτροπή αριθμεί 15 χώρες καθότι προστέθηκαν σημαντικές αθλητικές δυνάμεις όπως Γαλλία, Ισπανία, Βέλγιο, Σουηδία, Σερβία, Λιθουανία.

Στις εκλογές που έγιναν για την 5μελή εκτελεστική επιτροπή της Επιτροπής Παρακολούθησης της Σύμβασης Macolinεκλέχθηκε ως μέλος η Μαρία Δημοπούλου, Προϊσταμένη Διεύθυνσης Αδειοδότησης της Επιτροπής Εποπτείας και Ελέγχου Παιγνίων (ΕΕΕΠ) και αναπληρωματικό μέλος της ΕΠΑΘΛΑ. Είναι σημαντικό ότι η Ελλάδα με την εκλογή αυτή θα συνεχίσει να έχει εκπρόσωπο στη σημαντική αυτή εκτελεστική επιτροπή.

Επίσης στην 11η συνεδρίαση της Επιτροπής Παρακολούθησης εγκρίθηκαν κείμενα κατευθυντήριων οδηγιών (guidelines) για τα κράτη μέλη της Σύμβασης που αφορούν στις ακόλουθες περιοχές:

(α) τον ορθολογικό στοιχηματισμό (reasonablebetting)

(β) τον παράνομο στοιχηματισμό (illegalbetting)

(γ) το ξέπλυμα μαύρου χρήματος μέσω αθλητικού στοιχήματος (anti-moneylaundering, AML)

(δ) διακίνηση και προστασία προσωπικών δεδομένων (personaldataprotection/exchange)

Την Τετάρτη 3/12, στις εκλογές για την 7μελή εκτελεστική επιτροπή του Δικτύου των Εθνικών Πλατφορμών (GroupofCopenhagen) εκλέχθηκε ως μέλος ο Αστυνόμος Α’, Ιωάννης Ιακωβίδης από την Υποδιεύθυνση Δίωξης Οικονομικού Εγκλήματος της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος, ο οποίος είναι επίσης αναπληρωματικό μέλος της ΕΠΑΘΛΑ.

Την Πέμπτη 4/12 διεξήχθη ενημερωτική ημερίδα με θέματα αντιμετώπισης χειραγώγησης αγώνων και ακροατήριο τα μέλη και τους παρατηρητές (observers) του Δικτύου Εθνικών Πλατφορμών και της Επιτροπής Παρακολούθησης. Κατά της διάρκεια της ημερίδας παρουσιάστηκαν από τον κ. Ιακωβίδη βασικά σημεία πρόσφατων επιχειρήσεων της Ελληνικής Αστυνομίας για την εξάρθρωση κυκλωμάτων παράνομου στοιχηματισμού και χειραγώγησης αγώνων και η παρουσίαση έτυχε εγκωμιαστικών σχολίων από τους συμμετέχοντες.

Επίσης κατά τη διάρκεια της ημερίδας συζητήθηκαν θέματα ανίχνευσης χειραγωγημένων αγώνων με εκπροσώπους από την εταιρία Sportradar, την UEFA, τη FIBA κ.ά. καθώς και η χρήση εργαλείων τεχνητής νοημοσύνης (AI) στην υπηρεσία της ανάλυσης και διερεύνησης ύποπτων στοιχηματικών συμπεριφορών καθώς και στην καταπολέμηση του παράνομου στοιχηματισμού.

Αξίζει να σημειωθεί, ότι τις εργασίες του τριημέρου παρακολούθησαν και εκπρόσωποι από την Αυστραλία, τον Καναδά και την Ιαπωνία ενώ η Βραζιλία έστειλε αίτημα προσχώρησης στη Σύμβαση, δείχνοντας το παγκόσμιο και όχι μόνο ευρωπαϊκό ενδιαφέρον που έχει αποκτήσει η Σύμβαση Macolinτου Συμβουλίου της Ευρώπης για την αντιμετώπιση ενός παγκόσμιου προβλήματος για τον αθλητισμό, όπως είναι η χειραγώγηση αγώνων.