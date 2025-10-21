«Άριστα 10» σε γκολ για την Ελλάδα στην πρεμιέρα του SOCCA Aegean Cup

Οι Εθνικές Γυναικών και Ανδρών νίκησαν τις αντίστοιχες ομάδες του Λιβάνου και της Νότιας Αφρικής στην πρεμιέρα του 2ου SOCCA Aegean Cup, βάζοντας συνολικά 10 γκολ.

Με «άριστα 10» (τουλάχιστον από πλευράς παραγωγικότητας) βαθμολογήθηκαν τα δυο ελληνικά αντιπροσωπευτικά συγκροτήματα στην πρεμιέρα του 2ου SOCCA Aegean Cup που διεξάγεται την Τρίτη και την Τετάρτη, 21 και 22 Οκτωβρίου στο γήπεδο της Σοχώρας, στο Ρέθυμνο, παρόντος του πρεσβευτή του μίνι ποδοσφαίρου, Άγγελου Χαριστέα.

Πρώτη ρίχτηκε στη μάχη η Εθνική ομάδα γυναικών η οποία επιβλήθηκε του Λιβάνου με 3-0 για να ακολουθήσει η Εθνική ανδρών που επικράτησε απέναντι στη Νότια Αφρική με 7-1.

Για την Εθνική γυναικών σκόραραν η Παρασκευή Σακκά, η Ναυσικά Ογκίτσι και η Ξανθή Νέλλα.

Για την Εθνική ανδρών που ισοφαρίστηκε σε 1-1 και εν συνεχεία «έτρεξε» ένα επί μέρους σκορ 6-0, o Θανάσης Πατηνιώτης πέτυχε δυο γκολ, ενώ από ένα σημείωσαν ο Αρμάντο Τζαφέρι, ο Χρήστος Γιαννόπουλος, ο Γιάννης Γιαννακούρος, ο Ραφαήλ Μπαμπουλάκης και ο Νίκος Χατζής.

Το μοναδικό γκολ της Νότιας Αφρικής σκόραρε ο Στόθαρτ.

Η δράση στο SOCCA Aegean Cup συνεχίζεται το βράδυ με τους αγώνες Ουγγαρία-Λίβανος (19:00), Ελλάδα-Πολωνία (20:00) στις γυναίκες και Βουλγαρία-Νότια Αφρική (21:00) Ελλάδα-Κροατία (22:00) στους άνδρες.

Σε πείσμα της ευρείας και άνετης νίκης, ο Γιώργος Μπαστάκης δεν έμεινε ικανοποιημένος από την απόδοση της ελληνικής ομάδας.

«Επρόκειτο για το πρώτο ματς στο πλαίσιο της προετοιμασίας μας ενόψει του Παγκοσμίου Πρωταθλήματος και μάλιστα απέναντι σε έναν βατό αντίπαλο, με στόχο να προσαρμόσουμε τις τακτικές μας» σχολίασε ο προπονητής της Εθνικής.

«Οφείλουμε να βελτιώσουμε την ανάπτυξη του pressing μας ψηλά και να ανεβάσουμε τον δείκτη της σοβαρότητας στο παιχνίδι μας, ώστε να μη δίνουμε δικαιώματα στους αντιπάλους. Εχουμε δυσκολότερα ματς μπροστά μας και συνεχίζουμε τη δουλειά μας με προσήλωση και ταπεινότητα».

Η Ελλάδα βρίσκεται στο Νο 8 της παγκόσμιας κατάταξης και προετοιμάζεται ενόψει του TUI SOCCA World Championship που θα λάβει χώρα στο Καμκούν του Μεξικού από τις 28 Νοεμβρίου έως τις 7 Δεκεμβρίου του 2025.

To TUI SOCCA Champions League όπου ολοκληρώθηκε χθες (Δευτέρα, 20 Οκτωβρίου) και το SOCCA Aegean Cup διεξάγονται με την ευθύνη της Διεθνούς Ομοσπονδίας Μίνι Ποδοσφαίρου (International SOCCA Federation) και με την αιγίδα και την αμέριστη υποστήριξη του Υπουργείου Τουρισμού, του Ελληνικού Οργανισμού Τουρισμού, της Περιφέρειας Κρήτης, της Περιφερειακής Ενότητας Ρεθύμνης, του Δήμου Ρεθύμνης, του Επιμελητηρίου Ρεθύμνης και της ΕΠΣ Σάλας, μέλους της ΕΠΟ.