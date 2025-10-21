Έγινε γνωστή η εντεκάδα που θα παρατάξει ο Γιώργος Σίμος την ομάδα Νέων του Ολυμπιακού κόντρα στην Μπαρτσελόνα για την 3η αγωνιστική του Youth League.

Όλα έτοιμα για τη μάχη των Νέων του Ολυμπιακού, οι οποίοι φιλοξενούνται από την Μπαρτσελόνα για την τρίτη αγωνιστική του League Phase του Youth League με σκοπό το 3/3 στη φετινή διοργάνωση.

Ο Γιώργος Σίμος έκανε γνωστούς τους έντεκα εκλεκτούς για τον συγκεκριμένο αγώνα, με τον Χριστοδουλόπουλο κάτω από τα δοκάρια και τους Ρολάκη, Μίλισιτς και Καρκατσάλη στην τριάδα της άμυνας.

Ο Αλαφάκης με τον Θεοδωρίδη θα έχουν τις δύο πλευρές ως φουλ μπακ ενώ ο Λιατσικούρας με τον Φίλη θα μοιραστούν τη μεσαία γραμμή, έχοντας τον Κορτές στην κορυφή και τους Χάμζα και Κότσαλο πίσω του.