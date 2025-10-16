Η φοβερή ομοιότητα του Μάνταλου με τον αδερφό του που πήγε στον Πανθρακικό

Ο αδερφός του Πέτρου Μάνταλου αποτελεί τον νέο προπονητή τερματοφυλάκων των μικρών ομάδων του Πανθρακικού, όπως ανακοίνωσε ο σύλλογος της Κομοτηνής.

Στον Πανθρακικό ο Μάνταλος, όπως ανακοίνωσε ο σύλλογος της Κομοτηνής! Όχι ο Πέτρος, αλλά ο αδερφός του ο Λάμπρος, ο οποίος ανακοινώθηκε ως ο νέος προπονητής τερματοφυλάκων στις ομάδες Κ10, Κ12 και Κ14 του Πανθρακικού.

