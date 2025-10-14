Δείτε όλες τις μεγάλες φάσεις και το γκολ του Τζίμα στο Λετονία - Ελλάδα (0-1), με την Εθνική μας Ελπίδων να κάνει το 3 στα 3.

Το Λετονία - Ελλάδα (0-1) ανέδειξε την τρίτη νίκη της Εθνικής μας των Ελπίδων στον όμιλό της. Η Ελλάδα πήρε τον αγώνα χάρις στο γκολ του Τζίμα στο 83ο λεπτό. Δείτε τις κορυφαίες φάσεις αλλά και το τέρμα του αγώνα.