Λετονία - Ελλάδα 0-1: Τα highlights της σπουδαίας νίκης με τους Λετονούς για το 3 στα 3
Δείτε όλες τις μεγάλες φάσεις και το γκολ του Τζίμα στο Λετονία - Ελλάδα (0-1), με την Εθνική μας Ελπίδων να κάνει το 3 στα 3.
Το Λετονία - Ελλάδα (0-1) ανέδειξε την τρίτη νίκη της Εθνικής μας των Ελπίδων στον όμιλό της. Η Ελλάδα πήρε τον αγώνα χάρις στο γκολ του Τζίμα στο 83ο λεπτό. Δείτε τις κορυφαίες φάσεις αλλά και το τέρμα του αγώνα.
Διάβασε όλα τα τελευταία νέα της αθλητικής επικαιρότητας. Μάθε για όλους τους live αγώνες σήμερα και δες τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας και της εβδομάδας μέσα από το υπερπλήρες Πρόγραμμα TV του Gazzetta. Ακολούθησέ μας και στο Google News.