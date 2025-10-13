Ντιντιέ Ντρογκμπά: Σκόραρε σε φιλικό και πανηγύρισε με τον... αγαπημένο του τρόπο (vid)
Ο Ντιντιέ Ντρογκμπά ανήκει -κατά πολλούς- ανάμεσα στους καλύτερους επιθετικούς που έχουν περάσει από το ποδόσφαιρο. Μπορεί να μην είχε νούμερα αντάξια σημερινών παικτών όπως οι Λεβαντόφσκι, Σουάρες ή Κέιν, όμως πάντοτε ήταν εκεί, στα δύσκολα.
Η συνεισφορά του στην άνοδο της Τσέλσι ήταν καθοριστική, με τον στράικερ από την Ακτή Ελεφαντοστού να γίνεται από τους πλέον αγαπητούς παίκτες στο «Στάμφορντ Μπρίτζ». Το στυλ του ήταν χαρακτηριστικό, όπως και οι πανηγυρισμοί μετά τα γκολ που πετύχαινε.
Πλέον, στα 47 του και έχοντας αποσυρθεί εδώ και χρόνια από την ενεργό δράση, χαρίζει στιγμές συμμετέχοντας σε φιλικές αναμετρήσεις. Μια τέτοια μας... έδωσε και παίζοντας σε έναν αγώνα παλαιμάχων. Ο Ντρογκμπά πέρασε τον αντίπαλο κίπερ και σκόραρε, όμως η «μαγική» στιγμή ήρθε μετά.
Έτρεξε προς το σημαιάκι του κόρνερ και... σύρθηκε με τα γόνατα στο χορτάρι, θυμίζοντάς μας τον iconic πανηγυρισμό του και δίνοντας μια νότα νοσταλγίας.
🇨🇮✨ Didier Drogba scored in a legends match for Le Mans FC and did his classic knee slide celebration. 🥹❤️ pic.twitter.com/QMao6FlCXd— EuroFoot (@eurofootcom) October 12, 2025
