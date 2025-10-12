Απίστευτο φινάλε για γερά νεύρα στην αναμέτρηση Σπόρτινγκ Χιχόν - Ρασίνγκ Σανταντέρ με ένα απίστευτο βολέ που ακυρώθηκε πάνω στο... σφύριγμα της λήξης, διαμαρτυρίες και δύο αποβολές.

Ένα από τα πιο απίθανα σκηνικά της σεζόν προσέφερε η αναμέτρηση της Σπόρτινγκ Χιχόν απέναντι στην Ρασίνγκ Σανταντέρ στη La Liga 2. Κι αυτό αφού η τελευταία φάση του ματς έκανε γρήγορα τον γύρο του διαδικτύου!

Με το ματς στις καθυστερήσεις, η Χιχόν είχε τον πρώτο λόγο καθώς βρισκόταν μπροστά στο σκορ με 2-1. Ο διαιτητής είχε δείξει οκτώ λεπτά επιπλέον χρόνου, ωστόσο στο ένατο η Ρασίνγκ κέρδισε φάουλ έξω από την περιοχή, στην τελευταία ουσιαστικά φάση του αγώνα.

Με το χρονόμετρο να έχει φτάσει στο 90+10' , το φάουλ εκτελέστηκε, παίκτης της Χιχόν απομάκρυνε με το κεφάλι και τότε ο διαιτητής σφύριξε για τελευταία φορά, χωρίς η φάση να έχει τελειώσει. Μάλιστα, η μπάλα προσγειώθηκε στα πόδια του Γκαρθία που με ένα απίστευτο βολέ αρκετά μέτρα έξω από την περιοχή την έστειλε στα δίχτυα!



Επικράτησε ο κακός χαμός με τους παίκτες και τον προπονητή των φιλοξενούμενων να διαμαρτύρονται έξαλλοι στον διαιτητή για την απόφασή του. Ωστόσο, το αποτέλεσμα είχε κριθεί και το μόνο που συνέβη στη συνέχεια ήταν να αντικρίσουν την κόκκινη κάρτα δύο παίκτες της Ρασίνγκ.