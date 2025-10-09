Οι «Λεπίδες» δεν ξέχασαν την «μαύρη» επέτειο της 9ης Οκτωβρίου, κάνοντας μια συγκινητική ανάρτηση στη μνήμη του αδικοχαμένου ποδοσφαιριστή.

Ένας χρόνος συμπληρώθηκε δυστυχώς σήμερα (9/10) από την ημέρα της τραγικής είδησης του θανάτου του Τζόρτζ Μπάλντοκ.

Ο διεθνής με την Εθνική Ελλάδος δεξιός μπακ έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 32 ετών, σκορπίζοντας ανείπωτη θλίψη και αφήνοντας πίσω του οικογένεια, φίλους και συμπαίκτες σε Παναθηναϊκό και Εθνική.

Φυσικά, σημαντικό κομμάτι της καριέρας του Μπάλντοκ αποτέλεσε η Σέφιλντ Γιουνάιτεντ, με την οποία καταξιώθηκε, αγωνιζόμενος για 7 σεζόν και 219 παιχνίδια. Ο αγγλικός σύλλογος δεν ξέχασε την άσχημη αυτή επέτειο, κάνοντας μια συγκινητική ανάρτηση στα social media.

«219 εμφανίσεις σε διάστημα επτά ετών, συμπεριλαμβανομένων δύο ανόδων και μιας ένατης θέσης στην Premier League. George the Blade» έγραφε χαρακτηριστικά το ποστ.