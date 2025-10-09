Μπάλντοκ: Η συγκινητική ανάρτηση της Σέφιλντ Γιουνάιτεντ
Ένας χρόνος συμπληρώθηκε δυστυχώς σήμερα (9/10) από την ημέρα της τραγικής είδησης του θανάτου του Τζόρτζ Μπάλντοκ.
Ο διεθνής με την Εθνική Ελλάδος δεξιός μπακ έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 32 ετών, σκορπίζοντας ανείπωτη θλίψη και αφήνοντας πίσω του οικογένεια, φίλους και συμπαίκτες σε Παναθηναϊκό και Εθνική.
Δείτε ΕπίσηςΤζορτζ Μπάλντοκ: Ένας χρόνος χωρίς το γελαστό παιδί και ο θρίαμβος της Εθνικής φόρος τιμής στη μνήμη του
Φυσικά, σημαντικό κομμάτι της καριέρας του Μπάλντοκ αποτέλεσε η Σέφιλντ Γιουνάιτεντ, με την οποία καταξιώθηκε, αγωνιζόμενος για 7 σεζόν και 219 παιχνίδια. Ο αγγλικός σύλλογος δεν ξέχασε την άσχημη αυτή επέτειο, κάνοντας μια συγκινητική ανάρτηση στα social media.
«219 εμφανίσεις σε διάστημα επτά ετών, συμπεριλαμβανομένων δύο ανόδων και μιας ένατης θέσης στην Premier League. George the Blade» έγραφε χαρακτηριστικά το ποστ.
219 appearances over a seven-year period, including two promotions and a ninth-placed finish in the Premier League.— Sheffield United (@SheffieldUnited) October 9, 2025
George the Blade. 🌟 pic.twitter.com/xdLJlurYRK
Διάβασε όλα τα τελευταία νέα της αθλητικής επικαιρότητας. Μάθε για όλους τους live αγώνες σήμερα και δες τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας και της εβδομάδας μέσα από το υπερπλήρες Πρόγραμμα TV του Gazzetta. Ακολούθησέ μας και στο Google News.