Απίθανο περιστατικό στην Αγγλία: Ομάδα απέλυσε τον σχολιαστή της μετά από ξέσπασμα κατά της διοίκησης
Τι κι αν πρόκειται για ομάδα 7ης κατηγορίας του αγγλικού ποδοσφαίρου, η Γουέιμαουθ παίρνει πολύ σοβαρά ό,τι έχει σχέση με τον σύλλογο ακόμη κι αν πρέπει αυτό σημαίνει ότι θα προβεί στην απόλυση «δικού» της ανθρώπου.
Αυτό ακριβώς έγινε με τον σχολιαστή της ομάδας! Ο λόγος για τον Μπεν Άσελφορντ, ο οποίος «επιτέθηκε» στη διοίκηση της Γουέιμαουθ κατά τη διάρκεια ζωντανής μετάδοσης αγώνα.
«Είναι δικό σας φταίξιμο και δεν μπορείτε να το κρύψετε», φαίνεται πως... τόλμησε να ξεστομίσει, ενώ στη συνέχεια προκάλεσε τα μέλη του διοικητικού συμβουλίου να παραστούν σε podcast!
Το περιστατικό δεν πέρασε απαρατήρητο από τους άμεσα θιγμένους. Ο πρόεδρος της ομάδας, Ραλφ Ρικάρντο, μέσω επίσημης τοποθέτησης ανακοίνωσε την απόλυση του σχολιαστή, ο οποίος «απογοήτευσε και τον εαυτό του και στον σύλλογο».
Ο Άσελφορντ αναγνώρισε το λάθος του με το που προκλήθηκαν οι πρώτες αντιδράσεις από το δικό του ξέσπασμα, εξηγώντας ότι έκανε λάθος νομίζοντας πως δύο μέλη του διοικητικού συμβουλίου είχαν αποχωρήσει από το γήπεδο νωρίς, πράγμα όμως που δεν ίσχυε. Όμως το... κακό είχε ήδη γίνει.
English club sack their own commentator for explosive rant during broadcast https://t.co/MwPEY0e9bZ— The Sun Football ⚽ (@TheSunFootball) October 8, 2025
