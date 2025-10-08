Ο... πύραυλος του Κυζιρίδη ψηφίστηκε ως το «Καλύτερο Γκολ του Μήνα» στη Σκωτία (vid)
Τέσσερα γκολ, ισάριθμες ασίστ και γεμάτες εμφανίσεις σε διάστημα δέκα αγώνων είναι ο «πλούσιος» απολογισμός του Αλέξανδρου Κυζιρίδης με τη φανέλα της Χαρτς. Αριθμοί που τον μετατρέψει σε «Έλληνα Θεό» όπως τον φωνάζουν οι οπαδοί της ομάδας.
Μετά τη νίκη στο τοπικό ντέρμπι με τη Χιμπέρνιαν (1-0), η Χαρτς παρέμεινε στην πρώτη θέση και στο +2 από τη Σέλτικ για τη διακοπή λόγω εθνικών ομάδων ωστόσο ήρθε η στιγμή και για την πρώτη ατομική διάκριση για τον 25χρονο εξτρέμ.
Congratulations to @JamTarts' Alexandros Kyziridis, winner of the @WilliamHillSPFL Goal of the Month for September! 🎯 pic.twitter.com/YTTWEJX5NB— SPFL (@spfl) October 8, 2025
Συγκεκριμένα, στις 27/09 και στο πλαίσιο της 6ης αγωνιστικής του πρωταθλήματος, ο Έλληνας ποδοσφαιριστής έβαλε την υπογραφή του στην σπουδαία νίκη της Χαρτς κόντρα στην Φόλκερκ καθώς άνοιξε το σκορ της αναμέτρησης και μάλιστα με έναν εντυπωσιακό τρόπο καθώς νίκησε τον αντίπαλο πορτιέρε με μία... οβίδα εκτός περιοχής.
Αυτό το τέρμα επιλέχθηκε ως το «Καλύτερο Γκολ του Μήνα» για τον Σεπτέμβριο στην Σκωτία, βάζοντας ξανά το πρόσωπο του Έλληνα ποδοσφαιριστή στην πρώτη γραμμή της επικαιρότητας. Μάλιστα, ουκ ολίγες αναρτήσεις στα social media τονίζουν πως αυτό το γκολ πρέπει να είναι υποψήφιο και για το βραβείο Πούσκας.
