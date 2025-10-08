TUI SOCCA Champions League: Ελλάδα και… σάμπα στις 106 ομάδες!

Στην τελική ευθεία προς τη «σέντρα» βρίσκεται τo TUI SOCCA Champions League που αποτελεί την κορυφαία διοργάνωση του πλανήτη στη socca / μίνι ποδόσφαιρο σε συλλογικό επίπεδο.

Η αντίστροφη μέτρηση για την έναρξη της διοργάνωσης, TUI SOCCA Champions League, η οποία θα φιλοξενηθεί για δεύτερη διαδοχική χρονιά στο Ρέθυμνο, από τις 17 έως τις 20 Οκτωβρίου 2025 άρχισε με τη διενέργεια της κλήρωσης και τον καταρτισμό των ομίλων στις τρεις κατηγορίες.

Στο φαντασμαγορικό ποδοσφαιρικό φεστιβάλ που θα εκτυλιχθεί στο εμβληματικό γήπεδο της Σοχώρας θα λάβουν μέρος 106 ομάδες από 70 πόλεις και από 40 χώρες των πέντε ηπείρων, συμπεριλαμβανομένων και 20 που προέρχονται από την οικοδέσποινα Ελλάδα.

Ανάμεσα σε αυτές τις συμμετοχές ασφαλώς δεσπόζει εκείνη της βραζιλιάνικης Sport Club do Recife, η οποία μάλιστα θα αναμετρηθεί και με την ελληνική Magufana στο πλαίσιο του 7ου Ομίλου της κατηγορίας «Champions».

Τη διοργάνωση θα κοσμήσουν επίσης με την παρουσία της σπουδαίες ευρωπαϊκές ομάδες, όπως η επί δυο συναπτά έτη νικήτρια Victory Vrsar από την Κροατία και η γερμανική Eintracht Spandau .

Σε ό,τι αφορά τις ελληνικές συμμετοχές ξεχωρίζουν από πλευράς εμπειρίας οι San Antonio, οι Cometas και η Magufana, ενώ ιδαίτερη μνεία χρήζουν ως «Σταχτοπούτες» οι Cebollitas από τη Χίο και οι Galatsikos FC από την Αθήνα που εξέπληξαν στην εφετινή σεζόν κατακτώντας τους τίτλους στη SOCCA League Greece και στο ΟΠΑΠ Unileague αντιστοίχως.

Από τις 20 ελληνικές ομάδες, πέντε έχουν συμπεριληφθεί στο μονοπάτι «Champions» εννέα σε εκείνο των «Contracts» και έξι σε αυτό της «Conference», ενώ συν τοις άλλοις θα λάβει μέρος και η πρωταθλήτρια La Bombonera από την Κύπρο μαζί με τρεις ακόμα Κυπριακές.

Οι 106 ομάδες έχουν κατανεμηθεί ως εξής: 44 σε 11 ομίλους των τεσσάρων στην κατηγορία «Champions», 56 ομάδες σε 14 ομίλους των τεσσάρων στην κατηγορία «Contracts» και έξι ομάδες σε δυο ομίλους των τριών στην κατηγορία «Conference».

Οι 20 ελληνικές ελληνικές ομάδες ανά κατηγορία:

«CHAMPIONS» (5): Fratellos, Cebollitas, Galatsikos FC, Magufana, San Antonio.

«CONTRACTS» (9): Kammenoi FC, Asteras, Alcoholic Star, Cometas, Chios FC, AOF, Alana FC, Los Bosteros, Bandoleros FC.

«CONFERENCE» (6): Las Pulgas, Xasting University SG, Begety Bay Hotel, Kaiei FC, Old Hogs FC, Creta Security.

Μετά τη διεξαγωγή του TUI SOCCA Champions League θα ακολουθήσει στις 21 και 22 Οκτωβρίου, επίσης στη Σοχώρα, το SOCCA Aegean Cup με τη συμμετοχή τεσσάρων αντιπροσωπευτικών ομάδων στους άνδρες (Ελλάδα, Κροατία, Βουλγαρία, Νότια Αφρική) και τεσσάρων στις γυναίκες (Ελλάδα, Ουγγαρία, Πολωνία και Λίβανος).

Αμφότερες οι διοργανώσεις διεξάγονται με την ευθύνη της Διεθνούς Ομοσπονδίας του αθλήματος (International SOCCA Federation) και με την αιγίδα και την αμέριστη υποστήριξη του Υπουργείου Τουρισμού, του Ελληνικού Οργανισμού Τουρισμού, της Περιφέρειας Κρήτης, της Περιφερειακής Ενότητας Ρεθύμνης, του Δήμου Ρεθύμνης και της ΕΠΣ Σάλας, μέλους της ΕΠΟ.