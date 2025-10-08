Το Gazzetta ταξίδεψε στη Νέα Υόρκη μαζί με την Adidas και έριξε μια «κλεφτή» ματιά σε όσα θα δούμε στα γήπεδα της Βόρειας Αμερικής το ερχόμενο καλοκαίρι, στο μεγαλύτερο Μουντιάλ όλων των εποχών.

Το Confederations Cup υπήρξε η επίσημη πρόβα τζενεράλε της FIFA για κάθε Παγκόσμιο Κύπελλο από το 2006 ως το 2018. Διοργανωνόταν έναν χρόνο πριν από το μεγάλο τουρνουά στη χώρα διεξαγωγής του, με την οικοδέσποινα χώρα, την κάτοχο του Μουντιάλ και τις πρωταθλήτριες κάθε ηπείρου να συμμετέχουν.

Αυτό το test event που μας απασχόλησε για κάτι παραπάνω από μια δεκαετία και εγκαινιάστηκε ως Μουντιαλικός προπομπός με την περήφανη συμμετοχή της Ελλάδας ως πρωταθλήτρια Ευρώπης το 2005, μετατράπηκε εσχάτως στο Παγκόσμιο Κύπελλο Συλλόγων. Το περασμένο καλοκαίρι οι ΗΠΑ φιλοξένησαν τον νέο θεσμό, ένα εγχείρημα που συνάντησε αντιφάσεις και δυσπιστία, αμφισβητώντας τον βαθμό ετοιμότητας και κουλτούρας από πλευράς αμερικανικού κοινού.

Μια βόλτα στις γειτονιές και τα πάρκα του Μπρούκλιν, ωστόσο, αναιρεί αυτή την εντύπωση. Στα υπαίθρια γήπεδα της πόλης θα δεις φυσικά να παίζεται american football, αλλά θα δεις συχνά πυκνά και τη στρογγυλή θεά να κυλάει στο χορτάρι. Θα δεις επίσης παιδιά με τους γονείς τους στο πεζοδρόμιο, γυρνώντας από την προπόνηση ή το παιχνίδι στο πάρκο, με κάποια επίσημη ή ανεπίσημη φανέλα, να βαδίζουν προς το σπίτι μετρώντας την απόσταση με ντρίμπλες και σπόντες της μπάλας στον τοίχο.

Κάπως έτσι, συνειδητοποιείς πως η ποδοσφαιρική μετάγγιση στο DNA των ΗΠΑ, έχει προχωρήσει κατά πολύ σε σχέση με μια 20ετία πριν, πολλώ δε μάλλον από την πρώιμη περίσταση του Μουντιάλ του 1994. Και πως αυτό που θα συμβεί το επόμενο καλοκαίρι, η μεγαλύτερη ποδοσφαιρική γιορτή όλων των εποχών σε 3 χώρες με 48 ομάδες, δεν θα μοιάζει ούτε στο ελάχιστο με πρόβα.

Το Παγκόσμιο Κύπελλο του 2026 βρίσκεται μόλις 8 μήνες μακριά μας και το Gazzetta είχε την ευκαιρία χάρη στην Adidas να ταξιδέψει στη Νέα Υόρκη και να δοκιμάσει τα «νερά» του επερχόμενου τουρνουά, μέσα από το πλάνο και τις κυκλοφορίες του γερμανικού κολοσσού που έχει συνδέσει εδώ και δεκαετίες το brand του με την κορυφαία ποδοσφαιρική διοργάνωση.

Το Kick-Off Event της Adidas έδειξε κυριολεκτικά τη… σέντρα στο Μουντιάλ, με το λανσάρισμα της επίσημης μπάλας. Της ξεχωριστής αυτής «χρονοκάψουλας» που περικλείει μέσα της όλη την ιστορία, τις μορφές, τις αναμνήσεις και τις θρυλικές στιγμές κάθε Παγκοσμίου Κυπέλλου.

Η Trionda ήταν ο μεγάλος πρωταγωνιστής. Το όνομά της-’’Tri’’ από τον αριθμό των χωρών και ‘’Onda’’ από την ισπανική λέξη που σημαίνει κύμα, ατμόσφαιρα-, αποτυπώθηκε ζωηρά στην επιφάνεια της μπάλας με τρία ξεχωριστά χρώματα και σύμβολα: το μπλε και το αστέρι για τις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής, το πράσινο κι ο αετός για το Μεξικό, το κόκκινο και το φύλλο σφενδάμου για τον Καναδά.

Εκτός, όμως, από το design, η Trionda ξεχωρίζει ως η πλέον δοκιμασμένη, τελευταίας τεχνολογίας μπάλα στον κόσμο. Στην εποχή του VAR και των αυτοματοποιημένων αποφάσεων, το πρώτο βήμα έγινε το 2022 στο Κατάρ, όταν και εισήχθη εσωτερικός ανιχνευτικός μηχανισμός στην μπάλα. Ένα τσιπ με στόχο την άμεση καταγραφή των επαφών για να διευκολύνει το έργο της διαιτησίας.

Πλέον, η Trionda θέτει ακόμα πιο ψηλά τον πήχη. Η απόδοση και η αίσθηση της μπάλας διατηρείται στα υψηλότερα στάνταρ, λόγω του ειδικού σχεδιασμού που επέτρεψε στους κατασκευαστές να «χωρέσουν» το τσιπ στο πλαϊνό μέρος του εσωτερικού της, δίχως να επηρεάζεται στο ελάχιστο η ισορροπία και το βάρος της.

Από εκεί και πέρα, η Adidas επιφυλάσσει μια μαγική κολεξιόν εμφανίσεων για τη Μουντιαλική περίοδο που πλησιάζει. Από τις αρχές του 2026, αναμένεται να κυκλοφορήσουν οι νέες εντός έδρας εμφανίσεις των χωρών που βρίσκονται στην ομπρέλα της, οι οποίες θα μείνουν προσκολλημένες στο κλασικό στυλ και τα βασικά χρώματα κάθε ομάδας.

Αυτό, όμως, για το οποίο το ποδοσφαιρικό κοινό… δεν είναι έτοιμο, έγκειται στις εκτός έδρας φανέλες. Η ομάδα σχεδιαστών της Adidas εισάγει το κοινό σε μια νέα εποχή, με ένα απολαυστικό redesign που φέρνει το streetwear και την urban κουλτούρα στο προσκήνιο. Παντρεύοντας τη φαντασία, τα έντονα χρώματα και τους τολμηρούς συνδυασμούς, με το storytelling αλλά και τα στοιχεία που καθορίζουν κάθε χώρα, κάθε εθνική ομάδα. Περισσότερα θα μπορούμε να πούμε (αλλά και να δείτε) από τη νέα χρονιά.

Τα αποκαλυπτήρια της Trionda αποτέλεσαν το αποκορύφωμα της εμπειρίας στο Μπρούκλυν της Νέας Υόρκης. Σε έναν ειδικά διαμορφωμένο υπαίθριο χώρο, 5 τοτέμ του Παγκοσμίου Κυπέλλου και ambassador της Adidas ανέλαβαν σαν μια άλλη τελετή αφής να ανάψουν τη φλόγα του ερχόμενου Μουντιάλ. Εκπροσωπώντας δύο λαμπερές δεκαετίες στον θεσμό, από το 1990 ως το 2010.

Ο Γιούργκεν Κλίνσμαν μπήκε στο mini-γήπεδο με την Etrusco Unico, την μπάλα του 1990. Τον ακολούθησε ο Καφού με την Questra του 1994, ο οποίος φυσικά μετρούσε για… δύο λόγω και της κατάκτησης το 2002 ως αρχηγός πια της Σελεσάο, με την iconic Fevernova. Στη συνέχεια, βάδισε ο Αλεσάντρο Ντελ Πιέρο με την Teamgeist, το πρόσωπο της Σκουάντρα Ατζούρα στον εμβληματικό ημιτελικό κόντρα στην οικοδέσποινα Γερμανία το 2006. Σειρά πήρε ο Τσάβι, με την αξέχαστη Jabulani, ενθύμιο της «αυτοκρατορίας» της Ισπανίας που είχε ως μεγαλύτερο παράσημο την κορυφή του κόσμου το 2010.

Τελευταίος και… καλύτερος; Ο Ζινεντίν Ζιντάν. Όχι μόνο ως πρωταθλητής Κόσμου το 1998 με την Tricolore, αλλά κρατώντας για πρώτη φορά την Trionda σε δημόσια θέα, σαλπίζοντας με αυτόν τον τρόπο την επίσημη κυκλοφορία της.

Οι 5 legends φωτογραφήθηκαν, έκαναν κολπάκια με την Trionda και ήταν ξαφνικά σαν να βλέπεις τους ποδοσφαιρικούς σου ήρωες στο γηπεδάκι της γειτονιάς σου. Ανέμελους, απλούς, μακριά από την πίεση και τα φώτα ενός Μουντιάλ ή ολόκληρου του ποδοσφαιρικού star system, έτσι όπως δεν περιμένεις να τους δεις ποτέ μεγαλώνοντας.

Οι εικόνες αυτές έντυσαν από νωρίς τη Νέα Υόρκη στα ποδοσφαιρικά της. Και έκαναν σαφές πως η αντίστροφη μέτρηση για το Παγκόσμιο Κύπελλο του 2026, μόλις ξεκίνησε!

