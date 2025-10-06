Οι Μεξικανοί συνεχίζουν να ασκούν κριτική στον Αντονί Μαρσιάλ και μια νέα... αποτυχία να σκοράρει δεν βοήθησε τον Γάλλο επιθετικό να ηρεμήσει.

Ο Αντονί Μαρσιάλ δεν κατάφερε να καθιερωθεί στην ΑΕΚ και φαίνεται πως βαδίζει στην ίδια πορεία και στους πρώτους μήνες παρουσίας του στο Μεξικό. Το καλοκαίρι η Μοντερέι έδωσε τα χέρια με τον Γάλλος επιθετικό για να ενισχύσει την επιθετική της γραμμή, όμως η απόδοσή του στο χορτάρι δεν είναι η επιθυμητή. Ήδη μάλιστα στο Μεξικό γίνεται σκληρή κριτική προς το πρόσωπο του πρώην σταρ της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ και στέκονται στην έλλειψη προσπάθειας. Τροφή για νέα «επίθεση» αποτέλεσε η κακή του εμφάνιση στην αναμέτρηση της Μοντερέι με την Τιχουάνα. Ο Γάλλος επιθετικός πέρασε ως αλλαγή, έχασε δύο πολύ μεγάλες ευκαιρίες, ενώ ένα... χορευτικό έφερε νέα άσχημα σχόλια.

