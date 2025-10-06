«Κράξιμο» στο Μεξικό για την γκάφα του Μαρσιάλ
Ο Αντονί Μαρσιάλ δεν κατάφερε να καθιερωθεί στην ΑΕΚ και φαίνεται πως βαδίζει στην ίδια πορεία και στους πρώτους μήνες παρουσίας του στο Μεξικό. Το καλοκαίρι η Μοντερέι έδωσε τα χέρια με τον Γάλλος επιθετικό για να ενισχύσει την επιθετική της γραμμή, όμως η απόδοσή του στο χορτάρι δεν είναι η επιθυμητή. Ήδη μάλιστα στο Μεξικό γίνεται σκληρή κριτική προς το πρόσωπο του πρώην σταρ της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ και στέκονται στην έλλειψη προσπάθειας. Τροφή για νέα «επίθεση» αποτέλεσε η κακή του εμφάνιση στην αναμέτρηση της Μοντερέι με την Τιχουάνα. Ο Γάλλος επιθετικός πέρασε ως αλλαγή, έχασε δύο πολύ μεγάλες ευκαιρίες, ενώ ένα... χορευτικό έφερε νέα άσχημα σχόλια.
Ahorita lo remonta el gran Martial 😂— TF (@tigresfootball_) October 6, 2025
pic.twitter.com/l29AbB2GVe
Διάβασε όλα τα τελευταία νέα της αθλητικής επικαιρότητας. Μάθε για όλους τους live αγώνες σήμερα και δες τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας και της εβδομάδας μέσα από το υπερπλήρες Πρόγραμμα TV του Gazzetta. Ακολούθησέ μας και στο Google News.