Εν αναμονή τέθηκε η ψηφοφορία της UEFA για την αποβολή του Ισραήλ από τις ευρωπαϊκές διοργανώσεις μετά το σχέδιο του Τραμπ για τον τερματισμό του πολέμου στη Γάζα.

Τις τελευταίες εβδομάδες το σενάριο αποβολής του Ισραήλ από τις ευρωπαϊκές διοργανώσεις απέκτησε ρεαλιστικές πιθανότητες, με την UEFA να δέχεται πιέσεις από πάσα κατεύθυνση για να θέσει προς ψήφιση την αναστολή της συμμετοχής του στο ευρωπαϊκό ποδόσφαιρο.

Αν και οι φήμες περί έκτακτης συνέλευσης την προηγούμενη εβδομάδα στην Ευρωπαϊκή Ομοσπονδία με αποκλειστικό θέμα στην ατζέντα την αποβολή του Ισραήλ αποδείχθηκαν ετερόχρονες, όλο και περισσότερα δημοσιεύματα υποστήριζαν πως εντός της εβδομάδας είχε προγραμματιστεί συνεδρίαση για να παρθεί μια οριστική απόφαση.

Παρόλα αυτά το σχέδιο των είκοσι σημείων που παρουσίασε ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, για τον τερματισμό του πολέμου στη Γάζα φαίνεται πως θέτει την ψηφοφορία της UEFA σε αναμονή.

Σύμφωνα με το «Sky Sports», οι ιθύνοντες της Ευρωπαϊκής Ομοσπονδίας θεωρούν πως μια απόφαση περί αποβολής του Ισραήλ από το ευρωπαϊκό ποδόσφαιρο δεν θα ήταν σωστή κίνηση εν μέσω των ειρηνευτικών συνομιλιών που σκοπεύουν να θέσουν τέλος στον διετή πόλεμο στη Γάζα.

Σε περίπτωση αναβολής της σχετικής ψηφοφορίας, το Ισραήλ θα μπορούσε να αγωνιστεί τον επόμενο μήνα στα προκριματικά του Παγκοσμίου Κυπέλλου του 2026 απέναντι σε Νορβηγία και Ιταλία, διεκδικώντας την παρουσία του στην τελική φάση που θα διεξαχθεί στα γήπεδα της Βόρειας Αμερικής.