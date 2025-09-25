Πρεμιέρα με το δεξί για να αλλάξει το κλίμα!

Ο Παναθηναϊκός καλείται να αφήσει πίσω τα άσχημα αποτελέσματα στο πρωτάθλημα και να αρχίσει θετικά τις υποχρεώσεις του στη League Phase του Europa League απέναντι στη Γιουνγκ Μπόις στη Βέρνη (22:00).

Η ομάδα του Χρήστου Κόντη βρίσκεται σε καθεστώς κρίσης και αμφισβήτησης καθώς σε τρεις αγώνες στο πρωτάθλημα δεν έχει πάρει κάποια νίκη, με τελευταία την ισοπαλία στο ντέρμπι με τον Ολυμπιακό στη Λεωφόρο (1-1) όπου δέχθηκε την ισοφάριση στις καθυστερήσεις, επαναλαμβάνοντας τα ίδια λάθη κι έχοντας προβληματική εικόνα στο τελευταίο κομμάτι της αναμέτρησης με αποτέλεσμα να μην κρατήσει το «τρίποντο».

Οι «πράσινοι» στοχεύουν μέσω της έναρξης της League Phase όπου έφτασαν με τις προκρίσεις απέναντι σε Σαχτάρ και Σάμσουνσπορ να κάνουν νέα αρχή και να βάλουν βάσεις πρόκρισης στα νοκ άουτ του Europa League, με το πρώτο από τα οκτώ παιχνίδια που θα δώσουν στον όμιλο.

Πρώτος αντίπαλος η Γιουνγκ Μπόις του Τζόρτζιο Κοντίνι, η οποία πέρυσι παρέδωσε τα σκήπτρα στην Ελβετία τερματίζοντας στην 3η θέση και στα προκριματικά ξεπέρασε το εμπόδιο της Σλόβαν Μπρατισλάβας με δύο νίκες.

Για τον Παναθηναϊκό είναι σημαντικό από όλες τις απόψεις ένα θετικό αποτέλεσμα στο «Stadion Wankdorf» της Βέρνης στο πλαίσιο της ανασύνταξης. Σε έξι παιχνίδια στα προκριματικά, το «τριφύλλι» ήταν ισόπαλο στο πρώτο ημίχρονο και το «Χ» στο πρώτο 45λεπτο είναι στο 2.20.

Το παιχνίδι αναμένεται να έχει δυνατές μονομαχίες και κάρτες από τον Ισπανό διαιτητή Ρικάρντο Ντε Μπούργος. Στο 2.04 να δεχθούν 2+ κίτρινες κάρτες και οι δύο ομάδες.

Για τον Παναθηναϊκό είναι σημαντικό να σκοράρει, κάτι που δεν έχει κάνει σε τρία εκτός έδρας ευρωπαϊκά παιχνίδια. Ο Ντέσερς προέρχεται από δύο σερί ματς με γκολ και θέλει να συνεχίσει το προσωπικό του σερί. Στο 2.40 να σκοράρει ο Νιγηριανός φορ.

