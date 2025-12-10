Η Ιγκοκέα ανακοίνωσε την απόκτηση του Μπριν Ταϊρί από τον ΠΑΟΚ.

Ο ΠΑΟΚ με αστραπιαίες κινήσεις έφερε στη Θεσσαλονίκη το βράδυ της Τρίτης (9/12) τον Μπριν Ταϊρί (27χρ., 1.88), δείχνοντας σαφή διάθεση για ισχυροποίηση του ρόστερ από τις πρώτες κιόλας ημέρες του Αριστοτέλη Μυστακίδη στην ομάδα.

Μόνο οι επίσημες ανακοινώσεις μένουν για να ολοκληρωθεί και το τυπικό της διαδικασίας, ωστόσο η Ιγκοκέα, η πρώην ομάδα του Ταϊρί, ανακοίνωσε πρώτα τη συμφωνία.

Η ανακοίνωση

«Ο Μπριν Ταϊρί έφυγε από την ομάδα μας και συνεχίζει την καριέρα του στον ΠΑΟΚ Θεσσαλονίκης.

Ο Ταϊρί έχει δείξει όλη του την ποιότητα από την πρώτη μέρα της παραμονής του στην Ιγκοκέα, και η σκληρή δουλειά του στην προπόνηση έχει αποδώσει καρπούς μέσα από σπουδαία παιχνίδια στο γήπεδο που δεν έχουν περάσει απαρατήρητα.

Αφού οι δύο ομάδες κατέληξαν σε συμφωνία για τη μεταγραφή, ο Μπριν Ταϊρί, με αποζημίωση στην Ιγκοκέα, ενίσχυσε τις τάξεις του ΠΑΟΚ. Μπριν, σε ευχαριστούμε για όλα όσα έχεις δείξει με τη φανέλα της Igokea m:tel και σου ευχόμαστε καλή τύχη στο υπόλοιπο της καριέρας σου».