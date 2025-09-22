Σε μια κίνηση που ξεπερνά το ποδόσφαιρο, οι ποδοσφαιριστές του Ερυθρού Αστέρα αποφάσισαν να δωρίσουν το πριμ των 200.000 ευρώ σε παιδιά που παλεύουν με σοβαρές ασθένειες!

Η διοίκηση του Ερυθρού Αστέρα αποφάσισε να επιβραβεύσει τους ποδοσφαιριστές μετά τη μεγάλη νίκη στο ντέρμπι με τον Παρτιζάν (2-1), ωστόσο τα χρήματα δεν θα καταλήξουν στους λογαριασμούς τους. Οι Ερυθρόλευκοι έδειξαν το κοινωνικό τους πρόσωπο και η κίνηση να μην κρατήσουν το μπόνους προκάλεσε εγκωμιαστηκά σχόλια.

Όπως ανακοίνωσε ο σύλλογος, οι παίκτες θα δωρίσουν το ποσό των 200.000 ευρώ σε φιλανθρωπικούς σκοπούς, μοιρασμένο σε τέσσερα μέρη. Από αυτά, τα 100.000 ευρώ θα δοθούν στη στήριξη του Βίκτορ Μιλέτιτς, που δίνει τη δική του δύσκολη μάχη με τον καρκίνο. «Οι οπαδοί μας συγκεντρώνουν εδώ και καιρό χρήματα για τη θεραπεία παιδιών που έχουν ανάγκη, και οι ποδοσφαιριστές του Ερυθρού Αστέρα αποφάσισαν να στηρίξουν αυτήν την προσπάθεια και να βοηθήσουν ακριβώς αυτούς», αναφέρεται χαρακτηριστικά στην τοποθέτηση του συλλόγου.

Μετά την επικράτηση στο ντέρμπι πρωταθλήματος, το οποίο διεξήχθη στην έδρα του Παρτιζάν, ο Ερυθρός Αστέρας δεν γιορτάζει μόνο τους τρεις βαθμούς, αλλά και μια κίνηση με ξεχωριστό κοινωνικό αποτύπωμα.