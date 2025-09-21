Κοσίδης: «Έσωσε» την Ζαγκλέμπιε στο 85' σκοράροντας για τρίτο σερί παιχνίδι (vid)
Η Πολωνία πηγαίνει πολύ στον Μιχάλη Κοσίδη! Ο 23χρονος επιθετικός ήρθε ξανά από τον πάγκο και έδωσε τη λύση στην Ζαγκλέμπιε, καθότι σκόραρε για το τελικό 2-2 στην εντός έδρας αναμέτρηση με την Μότορ Λούμπλιν.
Ο Κοσίδης πέρασε στο παιχνίδι στο 63ο λεπτό, με την Ζαγκλέμπιε να βρίσκεται πίσω στο σκορ. Στο 85', ανέλαβε να εκτελέσει το πέναλτι που κέρδισε η ομάδα του και κατάφερε να ευστοχήσει παρά την καλή αντίδραση του αντίπαλου τερματοφύλακα. Με αυτόν τον τρόπο, ο Κοσίδης έφτασε τα πέντε γκολ σε οκτώ εμφανίσεις με την Ζαγκλέμπιε τη φετινή σεζόν στην Ekstraklasa, βρίσκοντας δίχτυα για τρίτο διαδοχικό παιχνίδι.
Zagłębie Lubin [2]-2 Motor Lublin - Michalis Kosidis penalty 85' (Ekstraklasa)
byu/4gjdtokurwa insoccer
Διάβασε όλα τα τελευταία νέα της αθλητικής επικαιρότητας. Μάθε για όλους τους live αγώνες σήμερα και δες τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας και της εβδομάδας μέσα από το υπερπλήρες Πρόγραμμα TV του Gazzetta. Ακολούθησέ μας και στο Google News.