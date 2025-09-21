Χάρη στο πέναλτι του Κοσίδη, η Ζαγκλέμπιε απέφυγε την ήττα στην αναμέτρηση της ομάδας του απέναντι στην Μότορ Λούμπλιν, φτάνοντας τα πέντε στη σεζόν.

Η Πολωνία πηγαίνει πολύ στον Μιχάλη Κοσίδη! Ο 23χρονος επιθετικός ήρθε ξανά από τον πάγκο και έδωσε τη λύση στην Ζαγκλέμπιε, καθότι σκόραρε για το τελικό 2-2 στην εντός έδρας αναμέτρηση με την Μότορ Λούμπλιν.

Ο Κοσίδης πέρασε στο παιχνίδι στο 63ο λεπτό, με την Ζαγκλέμπιε να βρίσκεται πίσω στο σκορ. Στο 85', ανέλαβε να εκτελέσει το πέναλτι που κέρδισε η ομάδα του και κατάφερε να ευστοχήσει παρά την καλή αντίδραση του αντίπαλου τερματοφύλακα. Με αυτόν τον τρόπο, ο Κοσίδης έφτασε τα πέντε γκολ σε οκτώ εμφανίσεις με την Ζαγκλέμπιε τη φετινή σεζόν στην Ekstraklasa, βρίσκοντας δίχτυα για τρίτο διαδοχικό παιχνίδι.