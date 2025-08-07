Ανακοινώθηκαν στην επίσημη σελίδα της L’Équipe, οι υποψηφιότητες των βραβείων της χρυσής μπάλας για τους καλύτερους προπονητές, τα σπουδαιότερα ταλέντα καθώς και τους καλύτερους τερματοφύλακες για τη σεζόν 2025.

Στην επίσημη σελίδα της L’Équipe ανακοινώθηκαν οι υποψηφιότητες για την απονομή των βραβείων για τους καλύτερους προπονητές, τα σπουδαιότερα ταλέντα καθώς και τερματοφύλακες για το 2025 .Ο συγκεκριμένος θεσμός είναι σε ισχύ από το 1956 και διοργανώνεται από το γαλλικό περιοδικό France Football. Παρακάτω παραθέτονται οι φετινοί υποψήφιοι.

Υποψήφιοι σύλλογοι αντρών:

Οι πέντε υποψήφιοι σύλλογοι για το βραβέιο καλύτερου αντρικού κλαμπ:

Υποψήφιοι προπονητές για το βραβείο ''Γιόχαν Κρόιφ''

Οι πέντε υποψηφιότητες για το βραβείο κορυφαίου προπονητή:

Αντόνιο Κόντε (Νάπολι)

Λούις Ενρίκε (Παρί σεν Ζερμέν)

Χάνσι Φλικ (Μπαρτσελόνα)

Ένζο Μαρέσκα (Τσέλσι)

Άρνε Σλότ (Λίβερπουλ)



Υποψήφιοι τερματοφύλακες για το βραβείο ''Γιασίν''



Οι δέκα υποψήφιοι κορυφαίοι τερματοφύλακες:

Εμιλιάνο Μαρτίνες (Άστον Μάρτιν/Αργεντινή)

Άλισον Μπέκερ (Λίβερπουλ/Βραζιλία)

Γιασίν Μπόνο (Άλ Χιλάλ/Μαρόκο)

Λούκας Σεβαλιέ (Λιλ/Γαλλία)

Τιμπό Κουρτουά (Ρεάλ Μαδρίτης/Βέλγιο)

Τζανλουίτζι Ντοναρούμα (Παρί σεν Ζερμέν/Ιταλία)

Γιαν Όμπλακ (Ατλέτικο Μαδρίτης/Σλοβενία)

Νταβίντ Ράγια (Άρσεναλ/Ισπανία)

Μάτς Σέλς (Νότιγχαμ Φόρεστ/Βέλγιο)

Γιαν Ζόμερ (Ίντερ/Ελβετία)

Υποψήφιοι για το βραβείο Kopa (K21)

Οι δέκα υποψήφιοι για το βραβείο καλύτερου νεαρού παίκτη:

Πάου Κουμπαρσί (Μπαρτσελόνα/Ισπανία)

Αγιούμπ Μπουάντι (Λιλ/Γαλλία)

Ντεζιρέ Ντουέ (Παρί Σεν Ζερμέν/Γαλλία)

Εστεβάο (Τσέλσι/Βραζιλία)

Ντίν Χάουσεν (Ρεάλ Μαδρίτης/Ισπανία)

Μάιλς Λιούις-Σκέλι (Άρσεναλ/Αγγλία)

Ροντρίγκο Μορα (Πόρτο/Πορτογαλία)

Ζοάο Νέβες (Παρί Σεν Ζερμέν/Πορτογαλία)

Λαμίν Γιαμάλ (Μπαρτσελόνα/Ισπανία)

Κενάν Γιλντίζ (Γιουβέντους/Τουρκία)

