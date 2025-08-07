Χρυσή Μπάλα:Οι υποψηφιότητες για τα βραβεία των κορυφαίων - Οι κορυφαίοι προπονητές, τα σπουδαιότερα ταλέντα και οι τερματοφύλακες
Στην επίσημη σελίδα της L’Équipe ανακοινώθηκαν οι υποψηφιότητες για την απονομή των βραβείων για τους καλύτερους προπονητές, τα σπουδαιότερα ταλέντα καθώς και τερματοφύλακες για το 2025 .Ο συγκεκριμένος θεσμός είναι σε ισχύ από το 1956 και διοργανώνεται από το γαλλικό περιοδικό France Football. Παρακάτω παραθέτονται οι φετινοί υποψήφιοι.
Υποψήφιοι σύλλογοι αντρών:
Οι πέντε υποψήφιοι σύλλογοι για το βραβέιο καλύτερου αντρικού κλαμπ:
Here are all our nominees for the 2025 Men's Club of the Year ⤵️
FC Barcelona
Botafogo
Chelsea
Liverpool
Paris Saint-Germain#ballondor pic.twitter.com/AjhRkfnga5— Ballon d'Or (@ballondor) August 7, 2025
Υποψήφιοι προπονητές για το βραβείο ''Γιόχαν Κρόιφ''
Οι πέντε υποψηφιότητες για το βραβείο κορυφαίου προπονητή:
- Αντόνιο Κόντε (Νάπολι)
- Λούις Ενρίκε (Παρί σεν Ζερμέν)
- Χάνσι Φλικ (Μπαρτσελόνα)
- Ένζο Μαρέσκα (Τσέλσι)
- Άρνε Σλότ (Λίβερπουλ)
Here are our 2025 nominees for the Men's Team Coach of the Year Trophy!
Antonio Conte
Luis Enrique
Hansi Flick
Enzo Maresca
Arne Slot#ballondor pic.twitter.com/ES5OaOvP5n— Ballon d'Or (@ballondor) August 7, 2025
Υποψήφιοι τερματοφύλακες για το βραβείο ''Γιασίν''
Οι δέκα υποψήφιοι κορυφαίοι τερματοφύλακες:
- Εμιλιάνο Μαρτίνες (Άστον Μάρτιν/Αργεντινή)
- Άλισον Μπέκερ (Λίβερπουλ/Βραζιλία)
- Γιασίν Μπόνο (Άλ Χιλάλ/Μαρόκο)
- Λούκας Σεβαλιέ (Λιλ/Γαλλία)
- Τιμπό Κουρτουά (Ρεάλ Μαδρίτης/Βέλγιο)
- Τζανλουίτζι Ντοναρούμα (Παρί σεν Ζερμέν/Ιταλία)
- Γιαν Όμπλακ (Ατλέτικο Μαδρίτης/Σλοβενία)
- Νταβίντ Ράγια (Άρσεναλ/Ισπανία)
- Μάτς Σέλς (Νότιγχαμ Φόρεστ/Βέλγιο)
- Γιαν Ζόμερ (Ίντερ/Ελβετία)
They are our 2025 Yachine trophee nominees!— Ballon d'Or (@ballondor) August 7, 2025
Alisson Becker
Yassine Bounou
Lucas Chevalier
Thibaut Courtois
Gianluigi Donnarumma
1/2#ballondor pic.twitter.com/fOPIhrKhiC
Emiliano Martinez
Jan Oblak
David Raya
Matz Sels
Yann Sommer
2/2#ballondor pic.twitter.com/Sf2o18DgeU— Ballon d'Or (@ballondor) August 7, 2025
Υποψήφιοι για το βραβείο Kopa (K21)
Οι δέκα υποψήφιοι για το βραβείο καλύτερου νεαρού παίκτη:
- Πάου Κουμπαρσί (Μπαρτσελόνα/Ισπανία)
- Αγιούμπ Μπουάντι (Λιλ/Γαλλία)
- Ντεζιρέ Ντουέ (Παρί Σεν Ζερμέν/Γαλλία)
- Εστεβάο (Τσέλσι/Βραζιλία)
- Ντίν Χάουσεν (Ρεάλ Μαδρίτης/Ισπανία)
- Μάιλς Λιούις-Σκέλι (Άρσεναλ/Αγγλία)
- Ροντρίγκο Μορα (Πόρτο/Πορτογαλία)
- Ζοάο Νέβες (Παρί Σεν Ζερμέν/Πορτογαλία)
- Λαμίν Γιαμάλ (Μπαρτσελόνα/Ισπανία)
- Κενάν Γιλντίζ (Γιουβέντους/Τουρκία)
They are our 2025 Kopa Trophy nominees!— Ballon d'Or (@ballondor) August 7, 2025
Ayyoub Bouaddi
Pau Cubarsi
Désiré Doué
Estevao
Dean Huijsen
1/2#ballondor pic.twitter.com/ECeQ6PwO1s
Myles Lewis-Skelly— Ballon d'Or (@ballondor) August 7, 2025
Rodrigo Mora
Joao Neves
Lamine Yamal
Kenan Yildiz
2/2#ballondor pic.twitter.com/RV05G4ZUpc
