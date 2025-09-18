Η έδρα στο Βέλγιο και ο Πολωνός «killer» ως ρυθμιστής!

Η πρώτη αγωνιστική στη League Phase του Champions League ολοκληρώνεται την Πέμπτη (18/9) με αναμετρήσεις για όλα τα γούστα.

Στο τρίτο και τελευταίο «πιάτο» της πρεμιέρας στη League Phase αναμφίβολα ξεχωρίζει η κόντρα στο «Etihad» ανάμεσα σε Μάντσεστερ Σίτι και Νάπολι (22:00).

Ο λόγος είναι το κεντρικό πρόσωπο της αναμέτρησης που δεν είναι άλλο από τον Κέβιν Ντε Μπρόινε, ο οποίος έπειτα από 10 χρόνια στο Μάντσεστερ όπου κατέκτησε τα πάντα κι έγινε «Legend» των «πολιτών», άλλαξε ποδοσφαιρική στέγη και φορώντας τη φανέλα των πρωταθλητών Ιταλίας επιστρέφει πλέον ως αντίπαλος της ομάδας του Πεπ Γκουαρδιόλα.

Η Νάπολι του Αντόνιο Κόντε έχοντας μπει χωρίς απώλειες εντός συνόρων (3/3 στη Serie A) θέλει να κάνει το ίδιο και στο Champions League με μπροστάρη τον Βέλγο αρτίστα. Οι δύο ομάδες έχουν αναμετρηθεί τέσσερις φορές στον θεσμό με όλα τα ματς να είναι G/G και 3/4 σε συνδυασμό με Over 2.5. Στο 2.10 το G/G και Over 2.5.

Η αυλαία της βραδιάς ανοίγει νωρίτερα στο Βέλγιο όπου η Μπριζ υποδέχεται τη Μονακό (19:45), με τις δύο ομάδες να θέλουν και φέτος να βρεθούν στα νοκ άουτ.

Η παρέα του Χρήστου Τζόλη έχει αήττητο σερί 9 αγώνων στο «σπίτι» της, όπου στα προκριματικά διέλυσε τη Ρέιντζερς (6-0), με το «Jan Breydel» να είναι δύσβατο για κάθε αντίπαλο. Στο 2.70 η νίκη των γηπεδούχων.

Από την πλευρά της η Μπαρτσελόνα δοκιμάζεται επί αγγλικού εδάφους, στην έδρα της Νιούκαστλ (22:00). Οι νταμπλούχοι Ισπανίας του Χάνσι Φλικ στην εκκίνηση της πορείας που στοχεύουν να τους φτάσει στην κορυφή της Ευρώπης, δεν έχουν τον τραυματία Γιαμάλ, αλλά στην πρώτη γραμμή βρίσκεται ο αρχισκόρερ Λεβαντόφσκι που προέρχεται από δύο γκολ στο 6-0 επί της Βαλένθια. Στο 2.20 να σκοράρει ο Πολωνός φορ.



