Η εθνική της Χώρας των Βάσκων θα παίξει φιλικό με την Παλαιστίνη στο «Σαν Μαμές»

Ηχηρό μήνυμα κατά των εχθροπραξιών στη Γάζα θα στείλει η εθνική της Χώρας των Βάσκων, που έκλεισε φιλικό με την εθνική Παλαιστίνης στο «Σαν Μαμές».

Στις 15 Νοεμβρίου, η εθνική ομάδα των Χώρας των Βάσκων θα δώσει ένα φιλικό απέναντι στην εθνική Παλαιστίνης στο θρυλικό «Σαν Μαμές». Σύμφωνα με όσα μετέδωσαν τα ισπανικά Μέσα και το Cadena SER, η είδηση αυτή επιβεβαιώθηκε και από την Παλαιστινιακή Ομοσπονδία Ποδοσφαίρου, με το παιχνίδι να είναι αφιερωμένο στα θύματα της γενοκτονίας που διαπτράττεται στη Γάζα.

Όπως αποκάλυψε ο δημοσιογράφος Νίκο Καστεγιάνο, οι δύο ομοσπονδίες εργάζονταν εδώ και εβδομάδες για να οριστικοποιήσουν τη συμφωνία αυτή, με την παλαιστινιακή πλευρά να δίνει ιδιαίτερη πολιτική διάσταση στο φιλικό αυτό. Για εκείνους, το ματς αυτό δεν είναι απλώς ένα αθλητικό γεγονός αλλά αποτελεί την ευκαιρία να καταγγείλουν τις παραβιάσεις των ανθρωπίνων δικαιωμάτων που υφίστανται από το Ισραήλ, τόσο στη Γάζα όσο και στη Δυτική Όχθη.

Όπως μετέδωσε ο ισπανικός Τύπος, στην αποστολή της Παλαιστίνης επικρατεί μεγάλος ενθουσιασμός για το ταξίδι στο Μπιλμπάο. Ο κόσμος της Αθλέτικ Μπιλμπάο έχει επανειλημμένα εκφράσει την αλληλεγγύη του στον λαό της Παλαιστίνης, παρά τις αντιδράσεις της La Liga και του προέδρου της, Χαβιέρ Τέμπας, αλλά και τις απειλές της UEFA για πιθανές κυρώσεις σε βάρος της.

Να σημειώσουμε ότι η εθνική των Βάσκων δεν είναι αναγνωρισμένη από την UEFA, ωστόσο το πολιτικό κλίμα στην Ισπανία ευνοεί κινήσεις όπως το συγκεκριμένο φιλικό. Ο πρωθυπουργός της χώρας, Πέδρο Σάντσεθ, έχει ταχθεί ξεκάθαρα υπέρ της Παλαιστίνης, ζητώντας από διεθνείς αθλητικούς φορείς να αποκλείσουν το Ισραήλ από τις διοργανώσεις, όπως αντίστοιχα έγινε με τη Ρωσία μετά την εισβολή της στην Ουκρανία το 2022.