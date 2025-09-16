Η Χίος στην κορυφή της Ελλάδας στη SOCCA με τους Cebollitas
Δεκαέξι ομάδες από έξι πόλεις της Ελλάδας συναντήθηκαν σε ένα τουρνουά όπου όλοι είχαν ίσες πιθανότητες και ο τίτλος θα πήγαινε δικαιωματικά στην καλύτερη ομάδα. Τα μεγάλα φαβορί έμειναν εκτός τελικού, αφού γνώρισαν πρόωρο αποκλεισμό, κι έτσι το ζευγάρι που διεκδίκησε την κορυφή αποτέλεσαν οι Fratellos από την Αθήνα μια ομάδα του Προπαθλήματος και οι Cebollitas, η μεγάλη έκπληξη από το ακριτικό νησί της Χίου.
Το διήμερο τουρνουά είχε απ’ όλα: θεαματικά γκολ, δυνατές μονομαχίες, ανατροπές και, φυσικά, έναν τελικό αντάξιο της διοργάνωσης. Οι Cebollitas προηγήθηκαν με 2-0, όμως οι «επτάψυχοι» Fratellos έφεραν το παιχνίδι στα ίσα, στέλνοντας την αναμέτρηση στα πέναλτι. Εκεί, οι Χιώτες έδειξαν μεγαλύτερη ψυχραιμία, κατέκτησαν το τρόπαιο και μαζί την πρόκριση στο Socca Champions League, γράφοντας ιστορία για το νησί τους.
Αξίζει να θυμηθούμε ότι λίγο καιρό πριν, στο Πανελλήνιο Πρωτάθλημα Socca Youth, ακόμη ένα νησί είχε βρεθεί στην κορυφή: ο Παλληξουριακός κατέκτησε την πρώτη θέση στην κατηγορία Κ10, αποδεικνύοντας ότι τα νησιά της Ελλάδας μπορούν να πρωταγωνιστήσουν δυναμικά στο ποδόσφαιρο Socca.
Η Χίος, με τους Cebollitas, έδειξε πως το πάθος, η δουλειά και η πίστη μπορούν να ξεπεράσουν κάθε ταμπέλα «φαβορί» και να οδηγήσουν στην κορυφή.
