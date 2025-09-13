Για τέταρτη αγωνιστική χωρίς νίκη έμεινε η Ρίο Άβε του Σωτήρη Συλαϊδόπουλου, η οποία μάλιστα ηττήθηκε μακριά από την έδρα της από την Μορεϊρένσε (3-1), παραμένοντας χαμηλά στη βαθμολογία.

Την πρώτη του ήττα ως προπονητής της Ρίο Άβε γνώρισε ο Σωτήρης Συλαϊδόπουλος, καθώς η ομάδα του «λύγισε» στην έδρα της Μορεϊρένσε, η οποία επικράτησε 3-1 για την 5η αγωνιστική της Liga Portugal.

Με βασικούς τους Βρουσάι -που ήταν και ο αρχηγός- Λιάβα, Αθανασίου και Άμπεϊ, η Ρίο Άβε κατέρρευσε στην πίεση των γηπεδούχων στο β' μέρος. Με το... καλησπέρα, ο Τραβάσος άνοιξε το σκορ για την Μορεϊρένσε και ο Μαρσέλο στο 62' διπλασίασε τα τέρματα για την ομάδα του. Η οποία έφτασε και σε τρίτο τέρμα με τον Αλανζίνο (68'). Η Ρίο Άβε έβαλε το γκολ της τιμής με τον Αντρέ Λουίς στα τελευταία λεπτά του ματς.