Μορεϊρένσε - Ρίο Άβε 3-1: Πρώτη ήττα για τον Συλαϊδόπουλο στο πρωτάθλημα
Την πρώτη του ήττα ως προπονητής της Ρίο Άβε γνώρισε ο Σωτήρης Συλαϊδόπουλος, καθώς η ομάδα του «λύγισε» στην έδρα της Μορεϊρένσε, η οποία επικράτησε 3-1 για την 5η αγωνιστική της Liga Portugal.
Με βασικούς τους Βρουσάι -που ήταν και ο αρχηγός- Λιάβα, Αθανασίου και Άμπεϊ, η Ρίο Άβε κατέρρευσε στην πίεση των γηπεδούχων στο β' μέρος. Με το... καλησπέρα, ο Τραβάσος άνοιξε το σκορ για την Μορεϊρένσε και ο Μαρσέλο στο 62' διπλασίασε τα τέρματα για την ομάδα του. Η οποία έφτασε και σε τρίτο τέρμα με τον Αλανζίνο (68'). Η Ρίο Άβε έβαλε το γκολ της τιμής με τον Αντρέ Λουίς στα τελευταία λεπτά του ματς.
