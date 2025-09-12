Ο Ολυμπιακός σε επίπεδο Νέων ξεκινά τις υποχρεώσεις του για την Ευρώπη την ερχόμενη Τετάρτη απέναντι στην Πάφο και έχει ήδη βγει η λίστα του για τη διοργάνωση του Youth League.

Ενόψει της πρεμιέρας με την Πάφο (την προσεχή Τετάρτη το μεσημέρι στον Ρέντη) ο Ολυμπιακός έβγαλε τη λίστα του για το Youth League. Σύμφωνα με πληροφορίες αυτή η λίστα για τους Νέους των Πειραιωτών απαρτίζεται από τους εξής παίκτες: Γεωργακόπουλος, Καμπαγιοβάννης, Χριστοδουλόπουλος, Αλαφάκης, Ρολάκης, Πνευμονίδης, Τουφάκης, Λιατσικούρας, Φλούδας, Μίλισιτς, Καρκατσάλης, Θεοδωρίδης, Πλις, Φράγκος, Σουλανιάκου, Τζαμαλής, Φίλης, Κορτές, Βασιλακόπουλος, Αγγελάκης, Χάμζα, Κολοκοτρώνης, Καππάτος, Λάνα, Ποτουρίδης, Μουγγός, Νουχάι, Βενέτης, Καλαϊτζίδης, Αρσενικός, Φερμπέι, Νικολαΐδης, Τρικαλιώτης, Αβραμούλης, Κότσαλος, Αντωνίου, Παπαγεωργίου, Μωυσιάδης, Λαζαρίδης και Σιώζιος. Μέσα στα ονόματα βρίσκει κανείς αυτά των Χάμζα, Πνευμονίδη και Λιατσικούρα.



