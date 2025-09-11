Ξένα δημοσιεύματα αναφέρουν ότι ο Φατίχ Τερίμ είναι το φαβορί για να αντικαταστήσει τον Ιβάν Χάσεκ στο πάγκο της Τσεχίας μετά από προτροπή του Τσέχου θρύλου Πάβελ Νέντβεντ.

Παρά το γεγονός ότι η Τσεχία μετράει 4 νίκες στα 5 τελευταία της παιχνίδια και είναι σε τροχιά πρόκρισης στο Παγκόσμιο Κύπελλο του 2026, η Τσεχική ομοσπονδία ποδοσφαίρου φαίνεται ότι δεν είναι απολύτως ικανοποιημένη από την απόδοση του τεχνικού Ιβάν Χάσεκ και σκέφτεται να τον αντικαταστήσει.

Σύμφωνα με σημερινό δημοσίευμα της «ligablatt.de» η ομοσπονδία φαίνεται να έχει βρει ήδη τον αντικαταστάτη του Χάσεκ, χρίζοντας ως φαβορί τον Φατίχ Τερίμ.

Ο «Αυτοκράτορας» του τουρκικού ποδοσφαίρου είναι έτοιμος για το επόμενο βήμα στη καριέρα του και τη επιστροφή του σε πάγκο εθνικής ομάδας για πρώτη φορά μετά από 8 χρόνια.

Ο 72 χρόνος προπονητής, με σύντομο πέρασμα και από τη χώρα μας για λογαριασμό του Παναθηναϊκού, προτάθηκε στη Τσέχικη ομοσπονδία από τον θρύλο Πάβελ Νέντβεντ με τον οποίο είχε συνεργαστεί τη περίοδο που βρισκόταν στην Αλ Σαμπάμπ της Σαουδικής Αραβίας.