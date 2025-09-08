Η Ελλάδα πλέον… τρομάζει και την Δανία!

Η πρεμιέρα ήταν εξαιρετική για την Εθνική και σειρά έχει η Δανία στο «Γ. Καραϊσκάκης» (21:45) για τη 2η στροφή των προκριματικών για το Παγκόσμιο Κύπελλο.

Η πορεία της «γαλανόλευκης» με τελικό προορισμό τα γήπεδα σε ΗΠΑ, Καναδά και Μεξικό το 2026 για την τελική φάση του Παγκοσμίου Κυπέλλου μόλις άρχισε και η εκκίνηση ήταν άκρως ελπιδοφόρα, ως συνέχεια των προηγούμενων εμφανίσεων και αποτελεσμάτων των τρομερών παιδιών του Ιβάν Γιοβάνοβιτς.

Η Λευκορωσία έγινε «παιχνιδάκι» για την Ελλάδα, με το τελικό 5-1 να συνδυάζει με τον καλύτερο τρόπο την πρεμιέρα στον προκριματικό όμιλο.

Τα γκολ από Καρέτσα (3’), Παυλίδη (17’), Μπακασέτα (21’), Κουρμπέλη (36’) και Τζόλη (63’) ήταν απλώς το κερασάκι στην τούρτα μιας χορταστικής εμφάνισης της Εθνικής των 30 τελικών, 15 εκ των οποίων ήταν εντός στόχου, δίνοντας τον τόνο για τη συνέχεια και γεμίζοντας ελπίδες για πρόκριση στο μεγάλο παγκόσμιο ραντεβού.

Οι ελπίδες μπορούν να πολλαπλασιαστούν στη δεύτερη μονομαχία του ομίλου, αυτή τη φορά απέναντι στην διεκδικήτρια της κορυφής και του εισιτηρίου, Δανίας, που έμεινε στο 0-0 στη δική πρεμιέρα με τη Σκωτία, ώστε στην εκκίνηση να διαμορφωθούν ιδανικές συνθήκες για την ομάδα του Γιοβάνοβιτς.

Το μομέντουμ υπάρχει και η Ελλάδα καλείται να το κεφαλαιοποιήσει με νέα νίκη και 2/2 για να ατενίσει με ακόμα μεγαλύτερη αυτοπεποίθηση τη συνέχεια, σε ένα γεμάτο γήπεδο, γεμάτο ενθουσιασμό. Στο 2.65 η ελληνική νίκη.

Τα ραντεβού με τους Σκανδιναβούς έχουν τη δική τους ιστορία, με την προηγούμενη επίσημη αναμέτρηση να είναι 20 χρόνια, για τα προκριματικά του Παγκοσμίου Κυπέλλου 2006, με ελληνική νίκη στο Φάληρο (2-1) και νίκη των Δανών στην Κοπεγχάγη (1-0), ενώ ουδείς ξεχνά το καταδικαστικό για την πρόκριση στο Παγκόσμιο Κύπελλο της Γαλλίας 0-0 στο ΟΑΚΑ το 1997.

Τώρα είναι η ώρα για την Εθνική να βάλει ακόμα πιο γερές βάσεις, βασιζόμενη στον μεσοεπιθετικό της οίστρο, παίρνοντας σταθερά γκολ από τους παίκτες που κινούνται πίσω από τον φορ. Ο Τζόλης σκόραρε με τους Λευκορώσους όντας σταθερά σε καλή κατάσταση και το γκολ του άσου της Μπριζ είναι στο 4.33.

