Τεράστια ανησυχία ξέσπασε στο τέλος ενός αγώνα ποδοσφαίρου νέων στην περιοχή του Τορίνο. Ο πατέρας ενός παίκτη γρονθοκόπησε τον αντίπαλο τερματοφύλακα και τον έστειλε στο νοσοκομείο, με σπασμένο αστράγαλο και πολλαπλά κατάγματα.

Το περιστατικό συνέβη το απόγευμα της Κυριακής (31/08) κατά τη διάρκεια του SuperOscar, ενός διάσημου τουρνουά στην Ιταλία που αγωνίζονται κατά κύριο λόγο ομάδες νέων.

Οι ομάδες κάτω των 14 ετών, Καρμανιόλα και Βολπιάνο, αντιμετώπισαν η μία την άλλη με τους τυπικά γηπεδούχους να κερδίζουν με 1-0.

Αμέσως μετά το τελευταίο σφύριγμα συνέβη το απίστευτο. Όπως αναφέρει η ιταλική εφημερίδα Repubblica, ένας παίκτης της Καρμανιόλα άρχισε να πανηγυρίζει, κάτι που έκανε τον αντίπαλο τερματοφύλακα, να εκνευριστεί.

Ακολούθησε συμπλοκή, με τους δύο 13χρονους να τσακώνονται και τους προπονητές αλλά και τους διαιτητές να προσπαθούν να τους χωρίσουν.

Σε εκείνο το σημείο, ο πατέρας του παίκτη της Καρμανιόλα παρενέβη, πηδώντας πάνω από τον φράχτη και επιτέθηκε στον έφηβο τερματοφύλακα της Βολπιάνο, ο οποίος μεταφέρθηκε άμεσα με ασθενοφόρο στο νοσοκομείο Μαρτίνι του Τορίνο, όπου διαγνώστηκε με κάταγμα στον αστράγαλο.

Το περιστατικό αναφέρθηκε από τον Αντρέα Μιρασόλα, προπονητή της Βολπιάνο που τώρα ζητά δικαστική παρέμβαση. Τόσο αθλητική όσο και ποινική, δεδομένου ότι ο γονέας ταυτοποιήθηκε αργότερα από την ιταλική αστυνομία.

Από τη μεριά του ο Αλέσιο Ρούσο, πρόεδρος της Καρμανιόλα σχολίασε ότι: «Διαχωρίζουμε τη θέση μας από τον πατέρα και τον γιο και θα συμμετάσχουμε ως πολιτική αγωγή στη δίκη που σίγουρα θα καθορίσει το τι συνέβη».

«Ζητούμε την ειλικρινή μας συγγνώμη για ό,τι συνέβη, παρόλο που ένα τέτοιο περιστατικό ήταν δύσκολο να προβλεφθεί. Δεν γνωρίζαμε τον άνδρα. Ο γιος του μόλις είχε φτάσει από την Τσιζόλα και έπαιζε το δεύτερο παιχνίδι του μαζί μας. Αποστασιοποιούμαστε επειδή αυτό το άτομο δεν αντιπροσωπεύει ούτε τα μέλη μας ούτε τις αξίες του συλλόγου μας, του αξίζει σίγουρα ισόβιος αποκλεισμός από τα γήπεδα».