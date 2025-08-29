Και τώρα… Τι γίνεται τώρα;

Ο Ανδρέας Δημάτος αναλύει την ελληνική κατάσταση στο UEFA ranking, δεν συμμερίζεται την υπεραισιοδοξία που αναπτύσσεται από χθες το βράδυ, εκτιμά ότι το μόνο που έχει μέχρι σήμερα επιτευχθεί είναι το τέσσερα στα πέντε και ότι υπάρχει πολύς δρόμος για να αξιοποιηθεί η μεγάλη πρόκληση που είναι μπροστά.

Για να είμαστε και απόλυτα ρεαλιστές το ελληνικό ποδόσφαιρο δεν θα μπορούσε σε αυτό το καλοκαίρι να περιμένει κάτι περισσότερο από το τέσσερα στα πέντε στο κυρίως μενού της ευρωπαϊκής σεζόν. Το πέντε στα πέντε θα ήταν ένα μεγάλο όνειρο που γκρεμίστηκε νωρίς, αλλά δεν το έκανε ούτε η Τουρκία, το Βέλγιο, ούτε καν η Πορτογαλία.

Από την άλλη πλευρά το τρία στα πέντε θα ήταν λίγο και μάλλον θα μας έβαζε σε μπελάδες, μετά το εντυπωσιακό τέσσερα στα τέσσερα των Πολωνών, που ετοιμάζονται να κυριαρχήσουν στο Conference League, ενώ λογικά θα απομακρύνονταν και οι Τσέχοι που επίσης κατάφεραν το τέσσερα στα πέντε και έχασαν μόνο την Μπάνικ Οστράβας απειλώντας μέχρι την τελευταία στιγμή με το απόλυτο πέντε στα πέντε…

Η δέκατη θέση πάντως δεν είναι κοντά και θα απαιτήσει πολύ μεγαλύτερες υπερβάσεις. Οι Τσέχοι αντέχουν, συνεχίζουν και αυτοί με τέσσερις ομάδες, έχουν βέβαια το ερωτηματικό του τι μπορεί να κάνει η πρωτάρα Σίγκμα Ολομουτς στο Conference, αλλά η τριπλέτα Σλάβια-Σπάρτα-Πλζεν έχει δείξει μεγάλη σταθερότητα τα τελευταία χρόνια. Αυτό που χρειάζεται να κάνουν οι ομάδες μας είναι να δημιουργήσουν τις προϋποθέσεις ώστε να ελέγξουμε απόλυτα το παιχνίδι όταν βγάλουμε από την 5ετία μας την καταστροφική σεζόν 2022-23. Και να μην ξαναβάλουμε τέτοια σεζόν στην 5ετία μας ξανά!

Για να καταλάβουμε πάντως ότι προς το παρόν όχι μόνο δεν έχει κριθεί τίποτα, αλλά τα σημαντικά και τα δύσκολα είναι μπροστά μας, αρκούν ένα δύο ενδεικτικά στοιχεία εναντίον της… ελληνικής υπεραισιοδοξίας, όπως άρχισε από χθες το βράδυ να αναπτύσσεται και λογικά μετά τις τρεις προκρίσεις αλλά και το πολύ καλό ευρωπαϊκό φινάλε των ομάδων μας μέσα στο καλοκαίρι.

Αν τελείωνε σήμερα η ευρωπαϊκή σεζόν, στη βαθμολογία με την οποία θα ξεκινούσαμε την επόμενη η Πολωνία θα ήταν στην 11η θέση και η Ελλάδα στη 12η με τη Νορβηγία σε απόσταση αναπνοής. Η Τσεχία; Ακλόνητη στην 10η θέση της με την απευθείας συμμετοχή του πρωταθλητή της στο League Stage του Champions League!

Κάτι ακόμα; Πρωταθλήτρια των καλοκαιρινών προκριματικών παρέμεινε μέχρι το τέλος η Κύπρος με συγκομιδή 22.000 βαθμών, στην πρώτη θέση του εφετινού ευρωπαϊκού ranking και αν εμείς ανοίγουμε σαμπάνιες για το τέσσερα στα πέντε, γιατί οι αδερφοί μας στη Μεγαλόνησο να μην χαλάνε τον κόσμο για ένα ακόμα τρία στα τέσσερα που έκαναν;

Σε αυτή τη μέχρι σήμερα βαθμολογία των ευρωπαϊκών διοργανώσεων πίσω από την Κύπρο ακολουθεί Δανία και Πολωνία και η Ελλάδα με την έως τώρα συγκομιδή της είναι μόλις στην 15η θέση, πίσω από χώρες όπως το Αζερμπαϊτζάν, η Νορβηγία, αλλά και το Καζακστάν!

Απόδειξη και του ότι μέχρι σήμερα δεν έχουμε πετύχει τίποτα και του ότι η δουλειά είναι ακόμα μπροστά μας, αλλά κυρίως και αυτό είναι το σημαντικό ότι τα περιθώρια για το ελληνικό ποδόσφαιρο είναι πολύ μεγαλύτερα απ’ ότι πετύχαμε χθες το βράδυ…

Ιδιαίτερα ενθαρρυντικό το ότι βελτιώσαμε το ποσοστό συγκομιδής βαθμών μέσα στο καλοκαίρι μετά το μουδιασμένο ξεκίνημα. Το φτάσαμε στο 58%, ενώ τρέχαμε κοντά στο 40% στους δύο πρώτους προκριματικούς (μιλάμε για τον δείκτη κατάκτησης βαθμών στο σύνολο που διεκδικεί κάθε χώρα), που είναι πάντως ο ένατος καλύτερος δείκτης μέσα στο καλοκαίρι, πίσω (νορμάλ) από Ολλανδία και Πορτογαλία (82 και 75% αντίστοιχα), αλλά και από Πολωνία (75% με 17 νίκες, 5 ισοπαλίες και 4 ήττες), Δανία (70% και 12-7-3), Κύπρο (67%, 14-4-6), Σουηδία (67% και 14-4-6), Βέλγιο (61% και 7-3-4) και Ιρλανδία (60% με 10-4-6).

Η Ελλάδα είχε απολογισμό σε 18 καλοκαιρινούς προκριματικούς αγώνες έξι νίκες, εννιά ισοπαλίες (μπορεί και οι περισσότερες σε όλη την Ευρώπη) και τρεις μόνο ήττες και από τους 18.000 βαθμούς που θα ήταν το απόλυτο της συγκομιδής μάζεψε 10.500 με ποσοστό στο 58%. Not bad…

Τι γίνεται τώρα;

Το μόνο που γνωρίζουμε αυτό το πανέμορφο και ηλιόλουστο για πρώτη φορά σε όλο το τριήμερο πρωινό στο Μονακό είναι το τοπίο των αντιπάλων του Ολυμπιακού. Και το πρώτο ενθαρρυντικό στοιχείο για τον χειμώνα που θα ακολουθήσει είναι ότι στο πολύ δύσκολο επίπεδο του Champions League ο πρωταθλητής Ελλάδας έχει το περιθώριο να διεκδικήσει βαθμούς και να φέρει πόντους στον ελληνικό συντελεστή.

Αν δε καταφέρει και μία θέση μέσα στις πρώτες 24, τότε θα συνεισφέρει και με το βαθμολογικό μπόνους, αφού κάθε θέση στο Champions League πάνω από το 25-36 δίνει όλο και κάτι περισσότερο από τους 6.000 βαθμούς, που έχει ήδη εξασφαλίσει ο πρωταθλητής Ελλάδας.

Το μεγάλο μυστικό που εν πολλοίς θα αποκαλυφθεί σήμερα στο Γκριμάλντι Φόρουμ του Μόντε Κάρλο είναι το τοπίο των αντιπάλων του Παναθηναϊκού και του ΠΑΟΚ στο Europa League. Θυμίζω την προπέρσινη, επίσης πολύ καλή για τα ελληνικά χρώματα σεζόν, όταν με τρεις ομάδες στο Europa (Ολυμπιακό, Παναθηναϊκό και ΑΕΚ) τους βαθμούς τους πήραμε και σώσαμε την 15η θέση τότε, όταν ο Ολυμπιακός συνέχισε μαζί με τον ΠΑΟΚ στο Conference και τελικά… χρειάστηκε να το κατακτήσει.

Από πλευράς ανταγωνιστικότητας το Europa League δεν βρίσκεται στη μέση των άλλων δυο διοργανώσεων, αλλά πιο κοντά στο Champions League και αν ο ΠΑΟΚ με τον Παναθηναϊκό δεν έχουν και την τύχη με το μέρος τους σήμερα μπορεί να δούμε οχτάδα αντιπάλων που θα παραπέμπει στην περιπέτεια του Ολυμπιακού στην κορυφαία διοργάνωση. Οπότε ας περιμένουμε…

Η επιστροφή της ΑΕΚ

Πιο βατή με λίγη τύχη θα είναι η εξάδα των αντιπάλων στη σημαντική από κάθε άποψη και για το ελληνικό ποδόσφαιρο αλλά κυρίως για την ίδια ευρωπαϊκή επιστροφή της ΑΕΚ. Σημαντικό επίτευγμα το τρία στα τρία για την ομάδα του Νίκολιτς μέσα στο καλοκαίρι με τρεις προκρίσεις απέναντι σε κανονικούς αντιπάλους, αλλά τώρα ανοίγεται για την ΑΕΚ μία προοπτική που θα είναι οδυνηρό αν δεν την εκμεταλλευτεί!

Μετά τον ΠΑΟΚ, κυρίως, τον Ολυμπιακό και πέρυσι τον Παναθηναϊκό είναι η μεγάλη ευκαιρία της Ενωσης να… ντοπάρει τον συντελεστή της μέσω Conference League, που προσφέρεται κυρίως για αυτό, να δραπετεύσει μία για πάντα από την 170η θέση στη βαθμολογία της UEFA στην οποία βρίσκεται σήμερα, να σταματήσει στα pot της κλήρωσης να βλέπει το όνομα της ομάδας να υστερεί σε συντελεστή από ομάδες όπως η Κουόπιο, η Ζρίνσκι από το Μόσταρ ή η συμπαθέστατη Λίνκολν από το Γιβραλτάρ και να επιστρέψει εκεί που ανήκει.

Μπορεί να βλέπει με ικανοποίηση ότι μετά από καιρό έχει ήδη προσφέρει μέχρι σήμερα στον ελληνικό συντελεστή τους περισσότερους βαθμούς εντός γηπέδου (υστερεί μόνο του Ολυμπιακού λόγω του μπόνους του Champions League), αλλά δεν μπορεί να… ικανοποιηθεί, αν όταν ολοκληρώσει την ευρωπαϊκή της παρουσία έχει κάνει λιγότερες από τέσσερις με πέντε ευρωπαϊκές νίκες.

Πρόκειται για το μίνιμουμ προκειμένου να αρχίζει και πάλι να στήνει έναν αξιοπρεπή συντελεστή, όπως πέρυσι ο Παναθηναϊκός που θα μπορούσε και καλύτερα στη League Phase του Conference και από εκεί και πέρα ας… αποφασίσει ο Νίκολιτς μέχρι που μπορεί να βάλει τον πήχη της διάκρισης σε μια διοργάνωση στην οποία είναι μετρημένες οι κατά πολύ καλύτερες ομάδες από τον Αρη Λεμεσού, τη Χάποελ Μπερ Σέβα και κυρίως τη βελγική Αντερλεχτ, η οποία λόγω ονόματος και φανέλας, αν είχε προκριθεί χθες το βράδυ εκείνη στη Νέα Φιλαδέλφεια θα έκανε όνειρα ακόμα και για κατάκτηση ευρωπαϊκού τροπαίου…

Οι απαιτήσεις πάντως για βαθμούς είναι πλέον πολύ πιο αυξημένες από την ΑΕΚ, έστω και με δυο ματς λιγότερα στη League Phase σε σχέση με τους άλλους τρεις. Οι δε απαιτήσεις της ΑΕΚ από τον ίδιο της τον εαυτό, τώρα που ξόρκισε την κατάρα των προκριματικών του Conference, μετά τις δυο πρώτες οδυνηρές ευρωπαϊκές εμπειρίες που είχε από Βελέζ και Νόα, θα πρέπει να είναι κατά πολύ μεγαλύτερες…