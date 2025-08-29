Ολυμπιακός & Παναθηναϊκός: Γίνονται άμυνες από... μπετόν!

Οι άμυνες Ολυμπιακού και Παναθηναϊκού θυμίζουν… μπετόν, όταν αντιμετωπίζουν Βόλο και Λεβαδειακό αντίστοιχα. Το Déjà vu του Αστέρα με την ΑΕΚ, το Λίβερπουλ – Άρσεναλ στην Αγγλία και όλα όσα πρέπει να ξέρετε πριν την αγωνιστική στα Crazy Stats!

Μετά τη νικηφόρα πρεμιέρα στο τέλος, ο Ολυμπιακός αντιμετωπίζει εκτός έδρας τον Βόλο, από τον οποίο δεν έχει χάσει σε κανένα από τα 14 προηγούμενα μεταξύ τους παιχνίδια για το πρωτάθλημα, κερδίζοντας τα 11 από αυτά. Στον Βόλο, μάλιστα, έχει δεχθεί συνολικά μόλις 3 τέρματα στις 7 επισκέψεις του. Σε ενισχυμένη απόδοση 1.75 προσφέρεται το διπλό με 0 παθητικό για τους «ερυθρόλευκους». Άλλωστε, ο Βόλος δεν έχει κερδίσει το πρώτο εντός έδρας ματς σε καμία από τις 3 προηγούμενες σεζόν, χάνοντας πέρυσι με 2-0 από τον Ολυμπιακό…

Η ΑΕΚ φιλοξενεί τον Αστέρα Τρίπολης, από τον οποίο δεν έχει χάσει κανένα από τα 17 προηγούμενα μεταξύ τους παιχνίδια για τη Super League, φτάνοντας στη νίκη και στα 5 πιο πρόσφατα από αυτά. Μάλιστα, δεν έχει ηττηθεί εντός έδρας στα 10 τελευταία μεταξύ τους παιχνίδια, κερδίζοντας τα 9 από αυτά! Θα ξεκινήσει η ΑΕΚ τη σεζόν με δύο νίκες στις ισάριθμες πρώτες αγωνιστικές μετά το 2020; Ο άσος προσφέρεται στο 1.28. Άλλωστε, η τελευταία φορά που ο Αστέρας είχε ξεκινήσει τη σεζόν με δύο ήττες ήταν το 2019-20. Τότε, είχε χάσει από τον Ολυμπιακό στην πρεμιέρα και από την ΑΕΚ για τη 2η αγωνιστική…

Ο ΠΑΟΚ έχει κερδίσει και τα 4 τελευταία ματς κόντρα στον Ατρόμητο για το πρωτάθλημα. Αν τα καταφέρει και πάλι, θα ισοφαρίσει την κορυφαία του επίδοση στο ζευγάρι με 5 διαδοχικές νίκες από το 1976. Δεν έχει χάσει, μάλιστα, κανένα από τα 8 προηγούμενα μεταξύ τους παιχνίδια στην Τούμπα, όπου ψάχνει 3 σερί νίκες για πρώτη φορά στο 2025. Ο άσος πληρώνει 1.37.

Η αγωνιστική κλείνει με την αναμέτρηση Παναθηναϊκός – Λεβαδειακός. Οι «πράσινοι» έχουν χάσει μόνο 1 από τα 13 προηγούμενα μεταξύ τους παιχνίδια για το πρωτάθλημα, φτάνοντας 9 φορές στη νίκη. Στα 12 αυτά παιχνίδια, μάλιστα, που δεν έχασαν, πάντα κράτησαν το μηδέν στην άμυνα. Θα τα καταφέρουν ξανά; Στο 1.98 ο συνδυασμός του άσου με το N/G.

Λίβερπουλ – Άσρεναλ… ισοπαλία

Το απόγευμα της Κυριακής η Λίβερπουλ υποδέχεται την Άρσεναλ στο μεγάλο ντέρμπι της αγωνιστικής στην Premier League. Οι Reds δεν έχουν κερδίσει κανένα από τα 6 τελευταία μεταξύ τους παιχνίδια, στο χειρότερο σερί από το 2011, αλλά στο Anfield τα πράγματα είναι σαφώς καλύτερα. Το αήττητο σερί τους έχει φτάσει στα 12 παιχνίδια (τελευταία ήττα το 2012 με 0-2 και τον Αρτέτα στη βασική 11άδα των «κανονιέρηδων»), όμως και τα 3 πιο πρόσφατα έληξαν ισόπαλα, επιλογή που τώρα πληρώνει 3.60.

2 - Liverpool are the first side to win both of their opening two games of an English top-flight season despite conceding 2+ goals in each since Newcastle United in 1960-61, who went on to be relegated that campaign. Blockbuster. pic.twitter.com/mzFMCGNGyi — OptaJoe (@OptaJoe) August 26, 2025

Η Άρσεναλ έχει ξεκινήσει με εξαιρετικό τρόπο τη σεζόν, κερδίζοντας και τα 2 πρώτα παιχνίδια χωρίς να δεχθεί γκολ. Η τελευταία φορά που κέρδισε και τα 3 πρώτα ματς της σεζόν με μηδέν παθητικό ήταν το 1924. Τώρα, θα αντιμετωπίσει μία ομάδα που σκοράρει για 36 σερί παιχνίδια στο πρωτάθλημα και αν βρει και πάλι δίχτυα, η Λίβερπουλ θα κάνει νέο ρεκόρ συλλόγου. Από τα 40 ματς, μάλιστα, με τον Σλοτ στον πάγκο δεν σκόραρε μόνο στο 1 από αυτά… Βρίσκουμε το G/G στο 1.63 και το N/G στο 2.10.

Η ομάδα του Αρτέτα εντυπωσιάζει στις στατικές φάσεις και έχει σκοράρει από κόρνερ και στα 3 τελευταία της παιχνίδια για την Premier League. Αυτό το σερί δεν έχει φτάσει, μάλιστα, ποτέ στα 4 διαδοχικά ματς… Η επιλογή για Over 9,5 κόρνερ προσφέρεται σε απόδοση 1.93. Τέλος, ο Μοχάμεντ Σαλάχ έχει πετύχει 11 γκολ (10 για τη Λίβερπουλ και 1 για την Τσέλσι) στην καριέρα του στην Premier League επί της Άρσεναλ και βρίσκεται πίσω στη σχετική λίστα μόνο από τους Κέιν (14 γκολ) και Ρούνεϊ (12 γκολ). Θα βρει και πάλι δίχτυα ο Αιγύπτιος; Στο 2.55 η απόδοση να σκοράρει οποιαδήποτε στιγμή ο Σαλάχ.

bwin Quick Hits

Μόνο 1 από τα 11 εντός έδρας παιχνίδια του κόντρα στον Παναιτωλικό έχει χάσει ο Άρης (1-2 τον Δεκέμβριο του 2018). Οι «κίτρινοι», μάλιστα, μετράνε 4 διαδοχικές νίκες στο γήπεδό τους στο πρωτάθλημα και ψάχνουν την 5η, κάτι που για τελευταία φορά είχαν πετύχει το 2009. Θα τα καταφέρουν; Στο 1.49 βρίσκουμε τον άσο.

Η Τότεναμ έχει ξεκινήσει εντυπωσιακά τη σεζόν και τώρα υποδέχεται την Μπόρνμουθ. Μόνο μία φορά στην ιστορία πέτυχε 3 νίκες στις ισάριθμες πρώτες αγωνιστικές χωρίς να δεχθεί γκολ (το 2021-22), ενώ ο Τόμας Φρανκ μπορεί να γίνει μόλις 2ος προπονητής των Spurs, που ξεκινάει με 3 νίκες μετά τον Νούνο Εσπίριτο Σάντο το 2021. Ο άσος πληρώνει 1.72, ενώ αν συνδυαστεί με N/G η απόδοση ανεβαίνει στο 3.30.

3 - Having also won with Brentford in November 2022, Tottenham’s Thomas Frank is only the third manager to beat Pep Guardiola away from home in the league with two different clubs, after José Mourinho (Real Madrid & Man Utd) and Antonio Conte (Chelsea & Tottenham). Esteemed. pic.twitter.com/KSocvB2vPL — OptaJoe (@OptaJoe) August 23, 2025

Η Νιουκάστλ ήταν εντυπωσιακή κόντρα στη Λίβερπουλ κι ας έχασε στο φινάλε. Τώρα, έχει εκτός έδρας αποστολή στην έδρα της Λιντς. Οι «καρακάξες», πάντως, έχουν κερδίσει και τα 8 πιο πρόσφατα παιχνίδια τους κόντρα σε ομάδες που μόλις προβιβάστηκαν, σκοράροντας 3+ στις 7 από αυτές τις νίκες. Αυτό το σερί είναι και το κορυφαίο τους από το 1996. Θα το διευρύνουν; Το διπλό προσφέρεται σε απόδοση 2.15.

Η Νότιγχαμ Φόρεστ φιλοξενεί τη Γουέστ Χαμ, επί της οποίας τρέχει νικηφόρο σερί 3 αγώνων και από την οποία ηττήθηκε μόνο 2 φορές στα 11 προηγούμενα μεταξύ τους παιχνίδια. Τα «σφυριά», μάλιστα, δεν έχουν καν σκοράρει στις 4 πιο πρόσφατες επισκέψεις τους στο City Ground, ενώ κάνουν το χειρότερό τους ξεκίνημα στο πρωτάθλημα από τη σεζόν 1954-55. Θα το εκμεταλλευτούν οι γηπεδούχοι; Ο άσος κυμαίνεται στο 1.72.

Η Ρεάλ φιλοξενεί τη Μαγιόρκα, την οποία έχει κερδίσει και στα 9 προηγούμενα μεταξύ τους παιχνίδια στη Μαδρίτη για το πρωτάθλημα, σκοράροντας 3+ γκολ σε όλες τις περιπτώσεις. Αυτή η επίδοση είναι και η κορυφαία στην ιστορία του ζευγαριού. Θα συνεχίσει η «βασίλισσα» το εντυπωσιακό σερί; Σε ενισχυμένη απόδοση 2.75 προσφέρεται ο άσος σε συνδυασμό με Over 3,5.

Το πρόγραμμα της LaLiga κλείνει με την Μπαρτσελόνα να αντιμετωπίζει εκτός έδρας τη Ράγιο Βαγιεκάνο. Οι «μπλαουγκράνα» έχουν κερδίσει και τα 3 τελευταία μεταξύ τους παιχνίδια, ενώ στη Μαδρίτη τρέχουν συνολικά αήττητο σερί 5 αγώνων, που είναι το κορυφαίο τους από τον Δεκέμβριο του 2019. Προέρχονται, μάλιστα, από 9 διαδοχικές εκτός έδρας νίκες στο πρωτάθλημα, σερί που είναι το κορυφαίο τους από τον Μάρτιο του 2021. Θα το διευρύνουν; Βρίσκουμε το διπλό στο 1.40.

Η Νάπολι ξεκίνησε τη σεζόν με νίκη και ετοιμάζεται να υποδεχθεί την Κάλιαρι, από την οποία έχει χάσει μόλις 1 από τα 28 προηγούμενα μεταξύ τους παιχνίδια (0-1 εντός έδρας τον Σεπτέμβριο του 2019). Οι Partenopei, μάλιστα, έχουν κερδίσει τα 7 από τα 8 πιο πρόσφατα μεταξύ τους ματς για τον πρώτο γύρο με συνολικά τέρματα 21-3. Παράλληλα, κέρδισαν και 3 παιχνίδια μπροστά στο κοινό τους και ψάχνουν την 4η διαδοχική νίκη μετά το 2014. Θα τα καταφέρουν; Στο 1.31 βρίσκουμε τον άσο.

Η Ίντερ ήταν εντυπωσιακή στην πρεμιέρα και ετοιμάζεται να υποδεχθεί τώρα την Ουντινέζε, την οποία κερδίζει για 5 διαδοχικά ματς στο πρωτάθλημα, σκοράροντας 2,8 γκολ κατά μέσο όρο. Οι Nerazzurri έχουν τη δυνατότητα να πετύχουν 6 διαδοχικές νίκες στο ζευγάρι για πρώτη φορά στην ιστορία τους. Με δεδομένο ότι στο Μιλάνο μετράνε 7 διαδοχικές νίκες επί των Friuliani, ο άσος παίρνει αξία στο 1.34.

5 - Cristian #Chivu became the first historical #Inter manager to win with at least 5 goals margin his Nerazzurri debut match in Serie A. Ambitious.#InterTorino pic.twitter.com/wuKDPe71Av — OptaPaolo (@OptaPaolo) August 25, 2025

Η Μίλαν ξεκίνησε με ήττα τη σεζόν στην Ιταλία και ετοιμάζεται για το εκτός έδρας ματς με τη Λέτσε, κόντρα στην οποία έχει καλή παράδοση. Θα ψάξει την 4η διαδοχική της νίκη στο ζευγάρι για πρώτη φορά μετά το 1993. Η τελευταία φορά που οι «ροσονέρι», μάλιστα, ξεκίνησαν χωρίς νίκη στις 2 πρώτες αγωνιστικές ήταν το 2008. Θα πάρουν τους 3 βαθμούς; Στο 1.68 το διπλό.

8 – In what was his 64th Bundesliga appearance, Bayern München’s Harry Kane scored three or more goals in a game for the eighth time in the competition, as often as he had managed to do so in his 320 Premier League appearances. Harvest. pic.twitter.com/oIlVPVHvH9 — OptaFranz (@OptaFranz) August 25, 2025

Η Μπάγερν ξεκίνησε με εντυπωσιακή εμφάνιση τη σεζόν και εκτός έδρας στην Bundesliga τρέχει το καλύτερο αήττητο σερί της από τη σεζόν 2019-20. Πιο συγκεκριμένα δεν έχει χάσει κανένα από τα 9 τελευταία της ματς και τώρα ταξιδεύει στην έδρα της Άουγκσμπουργκ, με το διπλό να πληρώνει 1.25. Ο Χάρι Κέιν κέρδισε τις εντυπώσεις την προηγούμενη εβδομάδα, κάνοντας χατ τρικ, κάτι που είχε πετύχει και κόντρα στην Άουγκσμπουργκ το Νοέμβριο του 2024. Η τελευταία, μάλιστα, είναι η αγαπημένη του αντίπαλος στη Γερμανία, καθώς έχει πετύχει 7 γκολ εναντίον της. Σε απόδοση 3.50 το να σκοράρει ο Κέιν το πρώτο γκολ στο παιχνίδι, στο 10.50 να κάνει και πάλι χατ τρικ.



Η Γιουβέντους ξεκίνησε τη σεζόν με το… δεξί στη Serie A και ετοιμάζεται για την πρώτη έξοδο στη Γένοβα. Η παράδοση, πάντως, είναι εξαιρετική κόντρα στην Τζένοα, από την οποία δεν έχει δεχθεί γκολ σε κανένα από τα 3 πιο πρόσφατα παιχνίδια τους. Αυτό το σερί είναι το κορυφαίο της στο ζευγάρι από το 1976. Οι «μπιανκονέρι» έχουν τη δυνατότητα να κρατήσουν το μηδέν και στις 2 πρώτες αγωνιστικές σε διαδοχικές σεζόν για πρώτη φορά μετά το 2005. Θα τα καταφέρουν; Το διπλό προσφέρεται στο 1.90, ενώ σε συνδυασμό με N/G η απόδοση ανεβαίνει στο 2.80.

Η Ντόρτμουντ έχασε τη νίκη μέσα από τα χέρια της στην πρεμιέρα και τώρα θα υποδεχθεί την Ουνιόν. Οι Βεστφαλοί δεν κέρδισαν για την 1η αγωνιστική μετά από 11 χρόνια, ενώ η τελευταία φορά που δεν πήραν νίκη στις 2 πρώτες αγωνιστικές της σεζόν ήταν το 2007. Μπροστά στο κοινό τους, όμως, τα πηγαίνουν καλά τελευταία, έχοντας πετύχει 4 διαδοχικές, χωρίς μάλιστα να δεχθούν γκολ στις 2 πιο πρόσφατες από αυτές. Η τελευταία φορά που κέρδισαν 3 ματς στη σειρά στο Ντόρτμουντ, κρατώντας το μηδέν στην άμυνα ήταν το 2020. Θα τα καταφέρουν ξανά; Στο 1.38 ο άσος, στο 2.45 αν συνδυαστεί με N/G. Τέλος, ο Γκιρασί βρήκε δίχτυα για 6η διαδοχική αγωνιστική στην πρεμιέρα. Πέρυσι, κόντρα στην Ουνιόν πέτυχε 4 γκολ! Θα σκοράρει για 7η διαδοχική αγωνιστική, κάτι που δεν έχει κάνει ποτέ ξανά στην καριέρα του; Σε απόδοση 3.50 να σκοράρει οποιαδήποτε αγωνιστική ο Γκιρασί.

Η Ατλέτικο αντιμετωπίζει πολλά προβλήματα στο ξεκίνημα της σεζόν και κινδυνεύει να μην κερδίσει κανένα από τα 3 πρώτα παιχνίδια για πρώτη φορά μετά το 2009, όταν στον πάγκο της καθόταν ο Αμπέλ Ρεσίνο. Οι «ροχιμπλάνκος» τώρα θα αντιμετωπίσουν την Αλαβές, κόντρα στην οποία δεν έχουν σκοράρει σε κανένα από τα 3 τελευταία εκτός έδρας μεταξύ τους ματς για τη LaLiga. Θα συνεχιστούν τα αρνητικά σερί για την ομάδα του Σιμεόνε; Η διπλή ευκαιρία 1Χ προσφέρεται στο 1.98.

Η Γουλβς φιλοξενεί την Έβερτον και ο Αύγουστος δεν ταιριάζει καθόλου στους γηπεδούχους. Συγκεκριμένα, οι «Λύκοι» δεν έχουν κερδίσει κανένα από τα 11 τελευταία εντός έδρας παιχνίδια τους τον συγκεκριμένο μήνα, χάνοντας τα 3 τελευταία, δεχόμενοι πάντα 4+ τέρματα! Το διπλό προσφέρεται σε απόδοση 2.85.

Το πρόγραμμα της Premier League κλείνει με την Άστον Βίλα να υποδέχεται την Κρίσταλ Πάλας. Οι Villagers δεν έχουν χάσει κανένα από τα 8 προηγούμενα μεταξύ τους παιχνίδια, ενώ εντός έδρας συνεχίζουν να εντυπωσιάζουν στο πρωτάθλημα, τρέχοντας αήττητο σερί 19 αγώνων, επίδοση που είναι η κορυφαία αυτή τη στιγμή στην κατηγορία. Από το 1972, μάλιστα, έχουν να συμπληρώσουν 20+ παιχνίδια χωρίς ήττα μπροστά στο κοινό τους. Θα καταφέρουν επιτέλους να πετύχουν το πρώτο τους γκολ στη σεζόν και να φτάσουν στη νίκη; Βρίσκουμε τον άσο στο 1.93.

2 - Sevilla have lost their first two @LaLiga games in each of the two seasons Matías Almeyda has been in charge 🇦🇷



As a player (relegation in 96/97)

❌vs Real Sociedad (1-0)

❌vs Zaragoza (1-2)



As a manager

❌vs Athletic (3-2)

❌vs Getafe (1-2)



Weight. pic.twitter.com/SnKMM59WHv — OptaJose (@OptaJose) August 26, 2025

Η Σεβίλλη του Ματίας Αλμέιδα έχει χάσει και τα 2 παιχνίδια της μέχρι τώρα στη σεζόν και κινδυνεύει με το χειρότερο ξεκίνημα στην ιστορία της, καθώς το 2023 είχε γνωρίσει 3 ήττες στις 3 πρώτες αγωνιστικές. Ταξιδεύει στη Χιρόνα, από την οποία έχει χάσει στα 6 από τα 7 προηγούμενα μεταξύ τους παιχνίδια και επί της οποίας σκοράρει για 7 σερί παιχνίδια (2,1 γκολ κατά μέσο όρο). Ο άσος πληρώνει 2.45.

Η Μπέτις υποδέχεται την Μπιλμπάο, από την οποία δεν έχει χάσει σε κανένα από τα 7 προηγούμενα μεταξύ τους παιχνίδια εντός έδρας για το πρωτάθλημα. Θα διευρύνουν οι γηπεδούχοι το καλό τους σερί; Στο 2.70 προσφέρεται ο άσος.

10 - @RealBetis_en have lost only one of their last eight away @LaLigaEN games (W4 D3). Indeed, they are on their longest scoring run away from home in the competition (10 matches, 18 goals) since February 1997 (13 matches, 26 goals). Happy#Betis 🤍💚 pic.twitter.com/jjEn2YT8AV — OptaJose (@OptaJose) August 27, 2025

Μόλις 1 ήττα έχει γνωρίσει η Λάτσιο στα 17 προηγούμενα εντός έδρας παιχνίδια της με αντίπαλο τη Βερόνα για τη Serie A (1-2 τον Δεκέμβριο του 2020). Θα διευρύνουν οι γηπεδούχοι το εξαιρετικό τους σερί; Στο 1.47 ο άσος.

Η Φιορεντίνα έχει δεχθεί γκολ σε κάθε μία από τις 13 προηγούμενες εξόδους για το πρωτάθλημα. Θα συνεχιστεί το σερί και κόντρα στην Τορίνο; Το G/G πληρώνει 1.90.

Η Βιγιαρεάλ έχει κερδίσει και τα 8 τελευταία της παιχνίδια για το πρωτάθλημα, επίδοση που αυτή τη στιγμή είναι η κορυφαία στην κατηγορία. Με μία ακόμα νίκη θα ισοφαρίσει το ρεκόρ συλλόγου, που κρατάει από το 2007. Θα τα καταφέρει με αντίπαλο τη Θέλτα; Βρίσκουμε το διπλό στο 2.37.

Η αγωνιστική στην Bundesliga ξεκινάει με μεγάλο ντέρμπι ανάμεσα σε Αμβούργο και Σαν Πάουλι. Οι γηπεδούχοι έχουν κερδίσει και τα 3 τελευταία μεταξύ τους εντός έδρας παιχνίδια. Θα φτάσουν ξανά στη νίκη, ισοφαρίζοντας το ρεκόρ τους στο ζευγάρι από το 2001; Στο 2.35 βρίσκουμε τον άσο.

Η Λεβερκούζεν ξεκίνησε με ήττα τη σεζόν και ετοιμάζεται για την πρώτη έξοδο στην έδρα της Βέρντερ. Η «Werkself» δεν έχει χάσει κανένα από τα 34 προηγούμενα εκτός έδρας παιχνίδια της στο πρωτάθλημα, ενώ στη Βρέμη ηττήθηκε για τελευταία φορά το 2016. Θα διευρύνει τα σερί; Στο 1.95 προσφέρεται το διπλό.

Η Άιντραχτ Φρανκφούρτης ήταν εντυπωσιακή στην πρεμιέρα και πανηγύρισε τη μεγαλύτερη νίκη της για την 1η αγωνιστική μετά το 2000. Τώρα, θα ψάξει 2η νίκη στις ισάριθμες πρώτες αγωνιστικές για πρώτη φορά μετά το 2012. Τότε, είχε κερδίσει στο δεύτερο ματς τη Χόφενχαϊμ, την οποία καλείται να αντιμετωπίσει τώρα… Το διπλό προσφέρεται στο 2.25.

*ΙΣΧΥΟΥΝ ΟΡΟΙ & ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ

ΟΙ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΕΝΔΕΧΕΤΑΙ ΝΑ ΥΠΟΚΕΙΝΤΑΙ ΣΕ ΑΛΛΑΓΕΣ

21+ | ΑΡΜΟΔΙΟΣ ΡΥΘΜΙΣΤΗΣ ΕΕΕΠ | ΚΙΝΔΥΝΟΣ ΕΘΙΣΜΟΥ & ΑΠΩΛΕΙΑΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ| ΓΡΑΜΜΗ ΒΟΗΘΕΙΑΣ ΚΕΘΕΑ: 210 9237777 | ΠΑΙΞΕ ΥΠΕΥΘΥΝΑ