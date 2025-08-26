Novibet και Άρης: Μια συνεργασία που κοιτάζει στο… 2030!

Σε μια εποχή που οι χορηγικές συνεργασίες αλλάζουν με ταχύτητα, υπάρχουν ορισμένες συμφωνίες που ξεχωρίζουν γιατί αποπνέουν στρατηγική, εμπιστοσύνη και μακροπρόθεσμο όραμα. Μια τέτοια είναι και η ανανέωση της συνεργασίας της Novibet με την ΠΑΕ Άρης, η οποία «κλειδώνει» μέχρι το 2030 και φέρνει μαζί της μια νέα εποχή για τον σύλλογο και τους φιλάθλους του.

Μετά από δύο χρόνια επιτυχημένης πορείας (2023–2025), η Novibet παραμένει Μεγάλος Χορηγός του Άρη, αποδεικνύοντας πως η σχέση τους δεν είναι συγκυριακή, αλλά βαθιά στρατηγική. Η πολυετής αυτή συμφωνία εντάσσεται στο πλάνο βιώσιμων επενδύσεων της Novibet στον ελληνικό αθλητισμό.

Η συνεργασία Novibet – Άρης δεν περιορίζεται σε λογότυπα και φανέλες. Από την πρώτη στιγμή, συνοδεύτηκε από ουσιαστικές πρωτοβουλίες: δράσεις κοινωνικής ευθύνης και projects που έφεραν στο επίκεντρο τους φιλάθλους και τις νέες γενιές.

Αυτό ακριβώς είναι που κάνει την επέκταση μέχρι το 2030 τόσο σημαντική: ανοίγει τον δρόμο για ακόμη πιο ολοκληρωμένες ενέργειες, σε τοπικό αλλά και πανελλαδικό επίπεδο, με στόχο να ενισχυθεί ακόμη περισσότερο ο δεσμός της ομάδας με την κοινωνία και να αναδειχθούν οι διαχρονικές αξίες του αθλητισμού.

Η Ειρήνη Καρυπίδη, Πρόεδρος & Διευθύνουσα Σύμβουλος της ΠΑΕ Άρης, δεν έκρυψε τη χαρά της:

«Είμαστε ιδιαίτερα ευτυχείς που ανανεώνουμε τη χορηγική μας συνεργασία με τη Novibet μέχρι το 2030. Η Novibet αποτελεί στρατηγικό εταίρο της ΠΑΕ ΑΡΗΣ και η συνεργασία μας τα πρώτα δύο χρόνια ήταν καθ’ όλα πετυχημένη. Στόχος μας τα επόμενα πέντε χρόνια είναι να αναπτύξουμε περαιτέρω μαζί τις δράσεις μας, ώστε να αφήσουμε όχι μόνο το αθλητικό, αλλά και το κοινωνικό-φιλανθρωπικό μας στίγμα».

Από την πλευρά της Novibet, ο Χριστόφορος Μποζατζίδης, Chief Marketing Officer, τόνισε:

«Είμαστε ιδιαίτερα χαρούμενοι που συνεχίζουμε να βρισκόμαστε στο πλευρό του Άρη, ενός ιστορικού συλλόγου που εκπροσωπεί με αυθεντικότητα και πάθος το ελληνικό ποδόσφαιρο στη Θεσσαλονίκη. Η πολυετής ανανέωση της συνεργασίας μας επιβεβαιώνει τη στρατηγική δέσμευση της Novibet να στηρίζει έμπρακτα τον αθλητισμό και να δημιουργεί μακροχρόνιες σχέσεις εμπιστοσύνης με συλλόγους και φιλάθλους, συμβάλλοντας ενεργά στην ανάπτυξη του ελληνικού ποδοσφαίρου».

Ένα στοίχημα με το μέλλον

Το 2030 μπορεί να μοιάζει μακρινό, αλλά για τον Άρη και τη Novibet, ο ορίζοντας αυτός είναι ο ιδανικός καμβάς για να «ζωγραφίσουν» μαζί νέες σελίδες στην ιστορία του συλλόγου. Η συμφωνία αυτή δίνει στον Άρη το απαραίτητο υπόβαθρο για να σχεδιάσει με σταθερότητα τα επόμενα χρόνια, τόσο εντός όσο και εκτός γηπέδου.

Ταυτόχρονα, για τη Novibet, η συνεργασία με τον Άρη αποτελεί ακόμη ένα βήμα στο πλαίσιο της ευρύτερης στρατηγικής της να επενδύει στον ελληνικό αθλητισμό και να στηρίζει τις τοπικές κοινωνίες που τον αγκαλιάζουν.

Για τους οπαδούς του Άρη, η ανανέωση αυτής της συνεργασίας δεν είναι απλώς μια εταιρική ανακοίνωση αλλά μια υπενθύμιση ότι ο «Θεός του Πολέμου» βαδίζει σε στέρεες βάσεις, έχοντας στο πλευρό του έναν αξιόπιστο σύμμαχο. Και αυτό μεταφράζεται σε νέες εμπειρίες, περισσότερες δράσεις και μεγαλύτερη περηφάνια για τα κιτρινόμαυρα.

Η συνεργασία Novibet – Άρης δεν είναι απλώς μια χορηγία, αλλά μια συμμαχία με προοπτική. Ένα παράδειγμα του πώς οι σωστές συνέργειες μπορούν να ενδυναμώσουν όχι μόνο έναν σύλλογο, αλλά και ολόκληρη την κοινότητα γύρω από αυτόν.

Με το βλέμμα στραμμένο στο 2030, Novibet και Άρης συνεχίζουν μαζί, με στόχο να δημιουργήσουν νέες εμπειρίες, να στηρίξουν την κοινωνία και να αφήσουν το στίγμα τους τόσο στο ελληνικό ποδόσφαιρο όσο και στις ζωές όσων το αγαπούν.

21+| ΑΡΜΟΔΙΟΣ ΡΥΘΜΙΣΤΗΣ:ΕΕΕΠ | ΚΙΝΔΥΝΟΣ ΕΘΙΣΜΟΥ & ΑΠΩΛΕΙΑΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ | ΓΡΑΜΜΗ ΒΟΗΘΕΙΑΣ ΚΕΘΕΑ: 2109237777 | ΠΑΙΞΕ ΥΠΕΥΘΥΝΑ.