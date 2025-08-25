Φαίνεται ότι ήταν στο πεπρωμένο του Κώστα Γαλανόπουλου να γίνει κάτοικος του «Κλ. Βικελίδης» καθώς υπάρχει δεδομένη συμφωνία του Άρη με τον διεθνή μέσο για συμβόλαιο διάρκειας δύο χρόνων και μάλιστα αύριο (26/8) αναμένεται στη Θεσσαλονίκη για την επικύρωσή της.

Έστω με καθυστέρηση μηνών, Άρης και Γαλανόπουλος βρήκαν τη χρυσή τομή και αποφάσισαν την κοινή πορεία τους καθώς η συμφωνία μεταξύ των δύο πλευρών είναι δεδομένη, προβλέψει διετές συμβόλαιο συνεργασίας και αύριο (26/8) θα επικυρωθεί με την άφιξη του παίκτη στη Θεσσαλονίκη για να υποβληθεί σε ιατρικές και εργομετρικές εξετάσεις αλλά και για να ενταχθεί στις προπονήσεις της ομάδας. Κι έτσι τελειώνει θετικά μια ιστορία η οποία βαστά από την περασμένη άνοιξη καθώς τότε χρονολογούνται οι πρώτες (θεωρητικές, είναι αλήθεια) συζητήσεις μεταξύ των δύο πλευρών.

Στο διάστημα που μεσολάβησε μέχρι σήμερα, υπήρξαν περίοδοι κατά τις οποίες οι δύο πλευρές είχαν προχωρημένες επαφές – όπου και διαπιστωνόταν η διαφορά στο οικονομικό – και άλλες όπου η καθεμία είχε άλλες προτεραιότητες. Ο μεν Άρης κοιτούσε περιπτώσεις παικτών από το εξωτερικό και ο δε διεθνής μέσος είχε βάλει σε καθεστώς προτεραιότητες ομάδες του εξωτερικού οι οποίες είχαν εκδηλώσει ενδιαφέρον. Για να φτάσουμε στην τωρινή περίοδο, στα τέλη του Αυγούστου, όπου οι «κίτρινοι» θέλουν ενίσχυση στον άξονα της μεσαίας γραμμής και ο Γαλανόπουλος είδε να μην προχωρούν οι περιπτώσεις ομάδων που είχαν εκδηλώσει ενδιαφέρον γι’ αυτόν. Υπό το συγκεκριμένο καθεστώς, οι δύο πλευρές κάθισαν εκ νέου στο ίδιο τραπέζι και… με λευκό καπνό, απομένει μόνο η διευθέτηση των τυπικών διαδικασιών για την επικύρωση της διετούς συμφωνίας.

Ο Κώστας Γαλανόπουλος προέρχεται από την περσινή (μισή) χρονιά στο ΑΠΟΕΛ σε μια επιλογή η οποία προφανέστατα του βγήκε, έπειτα από το πρώτο μισό της χρονιάς όπου δεν είχε ρόλο στην ΑΕΚ. Αυτό μαρτυρούν εξάλλου και οι αριθμοί καθώς έπαιξε σε 18 παιχνίδια, με περισσότερα από 1300 αγωνιστικά λεπτά, εκ των οποίων στα 15 ήταν στο αρχικό σχήμα. Συνεπώς, από καθαρά ποδοσφαιρική οπτική, η επιλογή του ΑΠΟΕΛ τον δικαίωσε σε απόλυτο βαθμό.

Μάλιστα ο Άρης θα είναι η 3η ομάδα στην καριέρα του καθώς προερχόμενος από τα τμήματα υποδομής της ΑΕΚ έφτασε στην πρώτη ομάδα με την οποία μέτρησε 172 παιχνίδια με 11 γκολ και τέσσερις ασίστ.