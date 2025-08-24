Ο Νταβίντ Λουίζ βρίσκεται στο μάτι του κυκλώνα μετά από καταγγελίες για εξωσυζυγική σχέση , ενώ ο ίδιος μέσω ανακοίνωσης του αρνείται κάθε επαφή και ζητά να αποκαλυφθεί η αλήθεια.

Χαμός έχει γίνει με το σκάνδαλο που έχει ξεσπάσει με πρωταγωνιστή τον πρώην πρωταθλητή Premier League και νέο απόκτημα της Πάφοθυ, Νταβίντ Λουίζ. Ο Βραζιλιάνος αμυντικός βρέθηκε στο στόχαστρο μετά από αποκαλύψεις που τον θέλουν να έχει παράνομη σχέση και να προσπαθεί να κανονίσει τρίο με την καταγγέλλουσα.

Η Καρολ Καβαλκάντε, που εμφανίζεται ως η άλλη πλευρά της ιστορίας, έδωσε στη δημοσιότητα μηνύματα που φέρονται να αντάλλαξε μαζί του, μέσα από τα οποία ο Λουίζ προτείνει ακόμη και τρίο με μια φίλη της. Παράλληλα, η ίδια περιγράφει πως ο ποδοσφαιριστής είχε κάποιες φορές επιθετική συμπεριφορά, που την έκανε να νιώθει άβολα και ανασφαλής.

Τα μηνύματα δείχνουν επίσης τον Λουίζ να τονίζει τη θρησκευτική του πίστη, λέγοντας στην Καβαλκάντε πως «υπηρετώντας τον Κύριο» θα βρουν τη λύση, και να την προτρέπει να κινηθεί νομικά αν κάποιος προσπαθήσει να διαρρεύσει τη σχέση τους.

Η απάντηση του Νταβίντ Λουίζ

Ο ίδιος μέσω της ομάδας του διέψευσε κάθε επαφή με την Καβαλκάντε, υποστηρίζοντας πως, πέρα από λίγα μηνύματα, δεν έχουν συναντηθεί ποτέ από κοντά. Μάλιστα, επισημαίνει ότι το ξενοδοχείο όπου υποτίθεται πως διέμενε δεν έχει κανένα αρχείο με το όνομά του.

Ο Λουίζ δηλώνει σίγουρος πως η αλήθεια θα βγει στο φως και καλεί για ψυχραιμία και υπομονή.

Αναλυτικά η δημοσίευση:

«Επίσημη Ανακοίνωση | Νταβίντ Λουίζ. Όπως έχει ήδη δημοσιοποιηθεί, αν και υπήρξε μια σύντομη αλληλεπίδραση μέσω μηνυμάτων, ποτέ δεν υπήρξε καμία προσωπική συνάντηση μεταξύ του David Luiz και του ατόμου που διατυπώνει αντίθετους ισχυρισμούς. Σύμφωνα με την επίσημη ανακοίνωση του Magna Praia Hotel, δεν υπάρχει κανένα αρχείο διαμονής του ποδοσφαιριστή στο συγκεκριμένο ξενοδοχείο μέχρι και σήμερα. Ο David Luiz επαναβεβαιώνει τη δέσμευσή του στην αλήθεια και εμπιστεύεται ότι τα γεγονότα θα αποσαφηνιστούν καταλλήλως. Οι δημοσιογράφοι που ενδιαφέρονται να λάβουν το αποδεικτικό μη διαμονής μπορούν να το ζητήσουν μέσω του email [email protected], σεβόμενοι τη δέσμευση στη διαφάνεια και με σκοπό τη διάθεση του πρωτότυπου εγγράφου».

Το μήνυμα της συντρόφου του

Την ίδια στιγμή, η σύντροφός του και μητέρα των παιδιών του, Μπρούνα Λουρέιρο, ανάρτησε ένα συγκινητικό και αινιγματικό μήνυμα στα social media, που πολλοί ερμήνευσαν ως αντίδραση στο σκάνδαλο.