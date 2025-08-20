Ο Φάμπιο έσπασε το ρεκόρ του Πίτερ Σίλτον για τις περισσότερες εμφανίσεις στο ποδόσφαιρο.

Το ρεκόρ των περισσότερων εμφανίσεων στο αντρικό ποδόσφαιρο κατείχε μέχρι πριν λίγες μέρες ο Πίτερ Σίλτον. Το ρεκόρ αυτό όμως κατάφερε να σπάσει ο Φάμπιο, τερματοφύλακας της Φλουμινένσε με 1.391 εμφανίσεις έναντι 1.390 που είχε ο διάσημος Άγγλος κίπερ.

Ο 44χρονος Βραζιλιάνος χρειάστηκε 28 χρόνια καριέρας για να σπάσει αυτό το ρεκόρ που από το 1997 είχε ο Σίλτον. Ο Φάμπιο έχει αγωνιστεί 235 φορές με την Φλουμινένσε ενώ έχει καταγράψει συμμετοχές και με άλλες ομάδες, συγκεκριμένα με την Ουνιάο Μπαντειράντε κατέγραψε 30 εμφανίσεις, με την Βάσκο ντα Γκάμα πρόσθεσε άλλες 150, με την Κρουζέιρο μέτρησε 976 αγώνες.

Το ρεκόρ αυτό η Φλουμινένσε γιόρτασε στο «Μαρακανά», σε μια βράβευση για τον παίκτη της.

Στη κατοχή του έχει επίσης δύο τίτλους, το κύπελλο Γκουαναμπάρα, δυο πρωταθλήματα Ρίο Ντε Τζανέιρο, ένα Κόπα Λιμπερταδόρες και ένα Κόπα Σουνταμερικάνα.

Ο αριθμός των αγώνων του Σίλτον είναι υπό αμφισβήτηση, ωστόσο το Παγκόσμια Ρεκόρ Γκίνες αναφέρει ότι ο αριθμός είναι 1.390.

Οι δηλώσεις του ίδιου αναλυτικά

«Έχω κάθε λόγο να ευχαριστήσω τον Θεό που μου επέτρεψε να βιώσω αυτή την ξεχωριστή στιγμή και να πετύχω αυτό το τεράστιο ορόσημο. Ήταν πολύ συγκινητικό να το βιώσω αυτό, ειδικά με την οικογένειά μου στο πλευρό μου κατά τη διάρκεια των απονομών φόρων.Είναι μεγάλη ικανοποίηση να πετυχαίνω αυτό το ρεκόρ φορώντας τη φανέλα της Φλουμινένσε, κάτι που μου άνοιξε πόρτες.Τώρα είναι η ώρα να συνεχίσουμε να παίζουμε και να αγωνιζόμαστε για νέα επιτεύγματα σε κάθε παιχνίδι»