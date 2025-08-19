Ο Αντρίγια Ζίβκοβιτς, ο Λούκα Γιόβιτς και ο Ούρος Ράτσιτς έχουν συμπεριληφθεί στην αποστολή του Ντράγκαν Στοΐκοβιτς για τις αναμετρήσεις της Σερβίας με Λετονία και Αγγλία, στο πλαίσιο των προκριματικών του Μουντιάλ.

Η εθνική Σερβίας θα παρουσιαστεί με τριπλή «ελληνική» εκπροσώπηση στα προκριματικά του Παγκοσμίου Κυπέλλου, καθώς στις κλήσεις για το Σεπτέμβριο βρίσκονται οι Λούκα Γιόβιτς, Αντρίγια Ζίβκοβιτς και Ούρος Ράτσιτς. Αντίθετα, εκτός αποστολής έμεινε ο Φίλιπ Μλαντένοβιτς.

Από το 2013 ο Αντρίγια Ζίβκοβιτς αποτελεί αναπόσπαστο κομμάτι της εθνικής Σερβίας, με τον αρχηγό του ΠΑΟΚ να έχει καταγράψει 56 συμμετοχές με το εθνόσημο στο στήθος.

Ο 29χρονος εξτρέμ δε θα μπορούσε να λείπει από τη λίστα του Ντράγκαν Στοΐκοβιτς για τα ματς των προκριματικών του Μουντιάλ 2026, τα οποία είναι προγραμματισμένα για τις 6 και 9 Σεπτέμβρη.

Οι Σέρβοι, θα ταξιδέψουν πρώτα στη Ρίγα για να παίξουν με τη Λετονία, ενώ αργότερα τον ίδιο μήνα θα φιλοξενήσουν τους Άγγλους στο Βελιγράδι.