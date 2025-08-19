ΠΑΟΚ, Ζίβκοβιτς: Στις κλήσεις της Σερβίας για Λετονία και Αγγλία
Η εθνική Σερβίας θα παρουσιαστεί με τριπλή «ελληνική» εκπροσώπηση στα προκριματικά του Παγκοσμίου Κυπέλλου, καθώς στις κλήσεις για το Σεπτέμβριο βρίσκονται οι Λούκα Γιόβιτς, Αντρίγια Ζίβκοβιτς και Ούρος Ράτσιτς. Αντίθετα, εκτός αποστολής έμεινε ο Φίλιπ Μλαντένοβιτς.
Από το 2013 ο Αντρίγια Ζίβκοβιτς αποτελεί αναπόσπαστο κομμάτι της εθνικής Σερβίας, με τον αρχηγό του ΠΑΟΚ να έχει καταγράψει 56 συμμετοχές με το εθνόσημο στο στήθος.
Ο 29χρονος εξτρέμ δε θα μπορούσε να λείπει από τη λίστα του Ντράγκαν Στοΐκοβιτς για τα ματς των προκριματικών του Μουντιάλ 2026, τα οποία είναι προγραμματισμένα για τις 6 και 9 Σεπτέμβρη.
Οι Σέρβοι, θα ταξιδέψουν πρώτα στη Ρίγα για να παίξουν με τη Λετονία, ενώ αργότερα τον ίδιο μήνα θα φιλοξενήσουν τους Άγγλους στο Βελιγράδι.
📋🇷🇸 | Селектор репрезентације Србије Драган Стојковић објавио је шири списак играча на које рачуна за утакмице против Летоније и Енглеске у квалификацијама за #FIFAWorldCup 2026. године.— Fudbalski savez Srbije | FA of Serbia (@FSSrbije) August 19, 2025
🇱🇻🆚🇷🇸 | 6. септембар, Рига
🇷🇸🆚🏴 | 9. септембар, Београд#WCQ #LATSRB #SRBENG pic.twitter.com/gzxmjwROjo
