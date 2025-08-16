Η Μπάγερν ξεκίνησε ιδανικά τη φετινή σεζόν, καθώς με γκολ του Κέιν και με τον Λουίς Ντίας να σκοράρει στο ντεμπούτο του λύγισε με 2-1 την Κυπελλούχο Στουτγκάρδη και κατέκτησε το Super Cup Γερμανίας.

Αρχή... ονειρική στη νέα σεζόν. Με νίκη, τρόπαιο και με τον νεοφερμένο αστέρα να βρίσκει από την πρώτη στιγμή τα πατήματά του στο σκοράρισμα. Με γκολ του Χάρι Κέιν και με τον Λουίς Ντίας να ανοίγει λογαριασμό στο ντεμπούτο του, η πρωταθλήτρια Μπάγερν επικράτησε της Κυπελλούχου Στουτγκάρδης 2-1 και κατέκτησε το Super Cup στη Γερμανία, ξεκινώντας με το δεξί στη νέα αγωνιστική περίοδο.

Οι Βαυαροί μπήκαν από την πρώτη στιγμή με το πόδι στο γκάζι στον αγώνα, απείλησαν με καλές στιγμές των Γκορέτζκα (6΄) και Γκνάμπρι (18΄) και τελικά έκαναν τη ζημιά στο 18΄. Έπειτα από ασθενές διώξιμο στην άμυνα των Σουηβών, η μπάλα στρώθηκε στον Χάρι Κέιν και ο τελευταίος με άψογο τελείωμα στη γωνία βρήκε δίχτυα για το 1-0.

Στο 24΄ο... διακαής πόθος των Βαυαρών, Βολτεμάντε, δεν μπόρεσε να νικήσει τον Νόιερ, ενώ στο 38΄ο Ολίσε αστόχησε με κεφαλιά από καλή θέση στην τελευταία αξιοσημείωτη ευκαιρία του πρώτου μέρους. Στο 62΄ο Κέιν άγγιξε το 2-0 αλλά ο Μπρέντλοου τού αρνήθηκε το γκολ με τρομερή επέμβαση, αλλά τελικά απλώς ανέβαλε τη μοίρα του.

Στο 77΄άλλωστε και δευτερόλεπτα μετά από μια καλή ευκαιρία της Στουτγκάρδης να ισοφαρίσει σε προσπάθεια του Λέβελινγκ, ο Λουίς Ντίας τρύπωσε στην καρδιά της περιοχής και με κεφαλιά βρήκε δίχτυα για το 2-0. Το μόνο που κατάφερε η Στουτγκάρδη ήταν να μειώσει στο τελικό 2-1 στις καθυστερήσεις με κεφαλιά του Λέβελινγκ (90΄+3'), όμως ο χρόνος δεν της αρκούσε για κάτι παραπάνω...

Μπάγερν Μονάχου (Βίνσεντ Κομπανί): Νόιερ, Στάνισιτς, Τα, Ουπαμεκανό (80΄Κιμ), Λάιμερ (72΄Μποΐ), Κίμιχ, Γκορέτζκα (90΄+3΄Μπίσχοφ), Γκνάμπρι (80΄Γκερέιρο), Ολίσε (90΄+3΄΄ Καρλ), Λουίς Ντίας, Κέιν