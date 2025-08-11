Ο Έλληνας επιθετικός που μετακόμισε στις αρχές του καλοκαιριού στη Γιαγκελόνια, σκόραρε για πρώτη φορά στο πολωνικό πρωτάθλημα, στο 5-2 επί της Κρακοβία.

«Ντεμπούτο» στα γκολ, όσον αφορά την πολωνική λίγκα έκανε ο Δημήτρης Ράλλης. Ο Έλληνας στράικερ που πήρε μεταγραφή στη Γιαγκελόνια στις αρχές του καλοκαιριού, άνοιξε λογαριασμό στο εντυπωσιακό 5-2 της ομάδας του επί της Κρακοβία.

Στον αγώνα για την 3η αγωνιστική της Ekstraklasa ο 20χρονος πέρασε ως αλλαγή στο 86' και δυο λεπτά μετά έστειλε την μπάλα στα δίχτυα με κοντινό πλασέ, φτάνοντας έτσι τα δυο γκολ με τη νέα του ομάδα, αφού το παρθενικό του το πέτυχε στο παιχνίδι για τα προκριματικά του Conference League, απέναντι στη Νόβι.

Δείτε το γκολ στο 4:00':