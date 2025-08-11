Δημήτρης Ράλλης: Πέτυχε το πρώτο του γκολ στο πρωτάθλημα Πολωνίας (vid)
«Ντεμπούτο» στα γκολ, όσον αφορά την πολωνική λίγκα έκανε ο Δημήτρης Ράλλης. Ο Έλληνας στράικερ που πήρε μεταγραφή στη Γιαγκελόνια στις αρχές του καλοκαιριού, άνοιξε λογαριασμό στο εντυπωσιακό 5-2 της ομάδας του επί της Κρακοβία.
Στον αγώνα για την 3η αγωνιστική της Ekstraklasa ο 20χρονος πέρασε ως αλλαγή στο 86' και δυο λεπτά μετά έστειλε την μπάλα στα δίχτυα με κοντινό πλασέ, φτάνοντας έτσι τα δυο γκολ με τη νέα του ομάδα, αφού το παρθενικό του το πέτυχε στο παιχνίδι για τα προκριματικά του Conference League, απέναντι στη Νόβι.
Δείτε το γκολ στο 4:00':
