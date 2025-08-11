Η... ελληνική Ρίο Αβε κόντρα στην Αλ Νασρ του Κριστιάνο Ρονάλντο και φυσικά τα παιδιά του Ολυμπιακού δεν άφησαν ασχολίαστο το γεγονός αυτό.

Στις 7 Αυγούστου, η Αλ Νασρ επικράτησε 4-0 της Ρίο Άβε σε φιλικό προετοιμασίας, που πραγματοποιήθηκε στο Estadio Algarve της Πορτογαλίας.

Σ' αυτό ο Κριστιάνο Ρονάλντο σημείωσε χατ τρικ και όπως και να έχει ήταν μια ξεχωριστή εμπειρία για την ομάδα του Σωτήρη Συλαϊδόπουλου και των παιδιών του.

Οι Μπακούλας, Ντόι, Βρουσάι που έχουν.... Ολυμπιακό υπόβαθρο σχολίασαν μέσω social media την εν λόγω αναμέτρηση με τον δικό τους τρόπο. Στη βασική 11άδα βρέθηκαν οι Αθανασίου, Αμπι, Ντόι, Βρουσάι και Μπακούλας, ενώ στο ματς πέρασε κι ο Παπακανέλλος.

Ιδού τα posts τους: